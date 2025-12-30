Lionel Messi viajó a Uruguay para acompañar a su amigo Luis Suárez y celebrar los 15 años de su hija Delfina, dejando por unos días las vacaciones que pasa con su familia en Rosario. El capitán argentino, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, se trasladó al país vecino para ser parte de una de las celebraciones familiares más importantes para la familia Suárez-Balbi.

La fiesta se realizó en Villa Domus, una chacra exclusiva en el departamento de Canelones, elegida para garantizar privacidad y seguridad en un evento con invitados de alto perfil. El festejo, que reunió alrededor de 250 personas, fue organizado para celebrar formalmente el cumpleaños de Delfina, que había cumplido años en agosto pero eligió una fecha de fin de año para el evento principal.

Además de Messi y su familia, al evento asistieron figuras destacadas del fútbol internacional y uruguayo, entre ellos Neymar Jr., Sergio Busquets y Jordi Alba, así como referentes históricos como Edinson Cavani, Diego Godín y Fernando Muslera. La presencia de estos invitados refleja no solo la estrecha amistad entre Messi y Suárez, sino también el lazo que mantienen sus familias fuera de las canchas.

La visita de Messi traslada el foco del fútbol profesional a una reunión íntima y afectiva: el rosarino priorizó compartir ese momento con Suárez y su familia antes de retornar a la vida cotidiana y a sus compromisos deportivos con el Inter Miami, en un gesto que encantó a los fanáticos por la muestra de cariño y cercanía entre dos de los grandes amigos del fútbol mundial.