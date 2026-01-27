El club Boca Juniors presentó este martes al extremo paraguayo Ángel Romero y el mediocampista Santiago Ascacíbar como sus flamantes refuerzos de cara al torneo Apertura argentino y a la Copa Libertadores de América.

Romero, extremo derecho de 33 años, se convirtió en el primer refuerzo del Xeneize en el mercado de pases del verano austral, y en las últimas horas se sumó la llegada de Ascacíbar, proveniente de Estudiantes de La Plata.

“Bienvenido al único grande”, anunció Boca en sus redes sociales, con un posteo dedicado a cada jugador, luego de tratativas que culminaron con éxito poco antes del cierre del libro de pases en Argentina.

Por la noche, ambos jugadores fueron presentados en el predio de Boca en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, y Ascacibar, que también era pretendido por River, destacó que “a River no quería ir”, y contó que les pidió a sus representantes que “quería jugar en Boca”.

El Ruso, como se conoce al mediocampista, dijo también que habló con el entrenador Claudio Úbeda y expresó que hay “un anhelo personal y grupal de ir a buscar la Copa Libertadores”, y amplió que en Boca “todas las competencias hay que jugarlas como demuestra esta institución, que es ganando”.

De su lado, Ángel Romero seguirá los pasos de su hermano Óscar, que también actuó en el Xeneize desde principios de 2022 hasta mediados de 2023.