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Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel celebrates after scoring a goal during the Copa Sudamericana quarter-final first leg football match between Argentina's Boca Juniors and Brazil's Sao Paulo at La Bombonera stadium in Buenos Aires on September 8, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel celebrates after scoring a goal during the Copa Sudamericana quarter-final first leg football match between Argentina's Boca Juniors and Brazil's Sao Paulo at La Bombonera stadium in Buenos Aires on September 8, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA

Adrián Puga

recibe a por la ida de los cuartos de final de la desde La Bombonera. Miguel Merentiel (52′) fue el encargado de abrir el marcador para el festejo de toda la hinchada ‘xeneize’.

El delantero argentino cazó el rebote del portero Rafael Pires ante su primer disparo y en la segunda oportunidad no falló. De esta manera, Boca Juniors se puso 1-0 arriba.

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