Boca Juniors recibe a Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 desde La Bombonera. Miguel Merentiel (52′) fue el encargado de abrir el marcador para el festejo de toda la hinchada ‘xeneize’.

El delantero argentino cazó el rebote del portero Rafael Pires ante su primer disparo y en la segunda oportunidad no falló. De esta manera, Boca Juniors se puso 1-0 arriba.

¡¡LA ARRANCÓ PAREDES Y LA TERMINÓ LA BESTIA!! Merentiel cazó el rebote y mandó la pelota a guardar para marcar el 1-0 de Boca ante San Pablo. ¡Atención a como la dejó pasar el capitán del Xeneize!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cNiGparDYg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026