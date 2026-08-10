Copa RallyMobil Perú: Eduardo Castro Yangali se quedó con el Premio Ciudad de Arequipa. (Foto: Difusión)
Copa RallyMobil Perú: Eduardo Castro Yangali se quedó con el Premio Ciudad de Arequipa. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Eduardo Castro y Rubén García se quedaron con el triunfo general en el Rally de Arequipa, que terminó con una jornada de sol radiante y con éxito de público como parte de la quinta fecha de la Copa RallyMobil Perú, desarrollado en los caminos asfaltados de la región sureña.

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