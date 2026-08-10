Eduardo Castro y Rubén García se quedaron con el triunfo general en el Rally de Arequipa, que terminó con una jornada de sol radiante y con éxito de público como parte de la quinta fecha de la Copa RallyMobil Perú, desarrollado en los caminos asfaltados de la región sureña.

El huancaíno cortó así la mala racha que lo aquejó en carreras anteriores, peleando por la punta. Conduciendo el Ford Fiesta Rally3 de su hermano Carlos, capitalizó su primera victoria de la presente temporada (1h08m32.1s), pocos días antes de acometer las dos pruebas sudamericanas válidas por el Campeonato del Mundo de la especialidad: Paraguay a fines de mes y Chile a mediados de septiembre.

Esta vez se repitió el esquema de dos pasadas por dos tramos con ascensos y descensos, y el líder empezó la mañana con 11.0 segundos de ventaja. Sin embargo, quien resultó su escolta, Alex Helibrunn, fue progresando sobre esta superficie a cada kilómetro y comenzó un sostenido ataque que derivó en un recorte sustancial de esa diferencia, que terminó siendo de solamente 5.9s.

Aunque no provocó variaciones en los resultados, el actual campeón de la clase RC3 fue penalizado con 30s por transitar erróneamente una chicana. El limeño y su navegante, Juan Pedro Cilloniz, será otro de los representantes peruanos en la cita mundial chilena con sede en Concepción (Región del Biobío).

El huancaíno cortó así la mala racha que lo aquejó en carreras anteriores, peleando por la punta. Conduciendo el Ford Fiesta Rally3, capitalizó su primera victoria de la presente temporada

El tercer puesto absoluto fue para el mejor auto de tracción simple, el Peugeot 208 Rally4 de Carlos Fernández y Manuel Núñez, conocedores del terreno en el que representaron estupendamente a los inscritos locales. Al cabo de ocho especiales, Fernández se impuso a dos máquinas idénticas, por 50.9s a sus coterráneos Roberto Cabanillas y Christian Santa María y por 1m21.6s a Roberto Matos y Gustavo Medina, quienes también fueron recortando diferencias con la punta a medida que se iban acostumbrando al piso.

José Miguel Herrera y Jorge García fueron sextos y los más eficaces en S1600 sobre un Toyota Corolla Levin, haciendo gala de sus pergaminos regionales. Guillermo Bellido y Frank Medina se encontraron al final y de manera repentina al tope de la división S2000, luego del inesperado abandono del Toyota Starlet de Sebastián Mendiguri y Juan José Luque.

En Super Turismo, el Citroën DS3 R3 Max de Richard Navarro y Nicolás Pacheco los dejó de a pie a poco de terminar la competencia. En su lugar, asumieron el halago Walter Gutiérrez y Alonso Ccama con un Honda Civic Type R.

Jonathan Cáceres se adueñó del éxito en la categoría TIL con un peculiar Subaru Forester y acompañado por Johana Rodríguez, de solo 18 años. Diego Navea y Manuel Marengo completaron la fecha con la única camioneta presente, su voluminosa JMC y Horacio Cánepa se aseguró el título RC5 por los puntos acumulados como participante de esa clase junto a Ricardo Figueroa en el rendidor Renault Clio Rally5.

El 21 de noviembre terminará el certamen con la disputa, también de características especiales, en el circuito Ronex Park de Lurín (Lima).

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