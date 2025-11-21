Caminata Familiar con perros Hush Puppies 5K se llevó a cabo con éxito en San Borja.
Caminata Familiar con perros Hush Puppies 5K se llevó a cabo con éxito en San Borja.
Redacción EC
Redacción EC

La séptima edición de la Caminata Familiar con Perros Hush Puppies 5K reunió a más de 1,200 personas y a sus compañeros de cuatro patas en el Parque Olímpico de San Borja, en una jornada llena de energía, diversión y conciencia sobre el cuidado responsable de mascotas.

Desde muy temprano familias completas llegaron equipadas con correas, bandanas y mucha expectativa por compartir una actividad al aire libre en beneficio de Voz Animal.

La experiencia combinó recorrido y actividades. Hubo concursos, activaciones y stands con recomendaciones de cuidado responsable y productos para mascotas. En cada punto del circuito se vieron fotos, risas y esa complicidad natural entre personas y perros que define a la caminata.

Ariana Gamarra, Product Manager de Hush Puppies Perú, destacó el espíritu de la edición: “Lo más valioso es ver a tantas personas disfrutar con sus perros y convertir ese buen momento en apoyo real para Voz Animal. Esa combinación de alegría y propósito es lo que queremos seguir impulsando cada año”.

El encuentro también contó con el respaldo de Rimac y El Comercio, aliados que se sumaron para amplificar el mensaje de responsabilidad y cuidado. Asimismo, la organización destacó el apoyo de la Municipalidad de San Borja, que facilitó el desarrollo de la actividad.

La caminata culminó con la entrega de medallas y bandanas para los participantes, pero, sobre todo, con la satisfacción de contribuir a una causa solidaria.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC