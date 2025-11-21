Caminata Familiar con perros Hush Puppies 5K se llevó a cabo con éxito en San Borja.

La séptima edición de la Caminata Familiar con Perros Hush Puppies 5K reunió a más de 1,200 personas y a sus compañeros de cuatro patas en el Parque Olímpico de San Borja, en una jornada llena de energía, diversión y conciencia sobre el cuidado responsable de mascotas.

Desde muy temprano familias completas llegaron equipadas con correas, bandanas y mucha expectativa por compartir una actividad al aire libre en beneficio de Voz Animal.

La experiencia combinó recorrido y actividades. Hubo concursos, activaciones y stands con recomendaciones de cuidado responsable y productos para mascotas. En cada punto del circuito se vieron fotos, risas y esa complicidad natural entre personas y perros que define a la caminata.

Ariana Gamarra, Product Manager de Hush Puppies Perú, destacó el espíritu de la edición: “Lo más valioso es ver a tantas personas disfrutar con sus perros y convertir ese buen momento en apoyo real para Voz Animal. Esa combinación de alegría y propósito es lo que queremos seguir impulsando cada año”.

El encuentro también contó con el respaldo de Rimac y El Comercio, aliados que se sumaron para amplificar el mensaje de responsabilidad y cuidado. Asimismo, la organización destacó el apoyo de la Municipalidad de San Borja, que facilitó el desarrollo de la actividad.

La caminata culminó con la entrega de medallas y bandanas para los participantes, pero, sobre todo, con la satisfacción de contribuir a una causa solidaria.