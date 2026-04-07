Real Madrid recibe a Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, este martes 7 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Luis Díaz (41′) fue el encargado de anotar el 1-0 a favor de los ‘Bávaros’.

Una pérdida de balón de Vinícius Jr. desbocó un contragolpe letal del conjunto alemán. El balón transicionó de manera fugaz por el terreno de juego hasta llegar a ‘Lucho’ con una oportunidad inmejorable.

El delantero colombiano abrió el pie ante la salida desesperada del portero Lunin y no falló.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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