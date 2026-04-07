Resumen

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El delantero colombiano quedó completamente solo ante la salida de Lunin y no perdonó de cara al arco.
El delantero colombiano quedó completamente solo ante la salida de Lunin y no perdonó de cara al arco.
Por Redacción EC

recibe a en el Estadio Santiago Bernabéu, este martes 7 de abril, por el partido de ida de los cuartos de final de la . Luis Díaz (41′) fue el encargado de anotar el 1-0 a favor de los ‘Bávaros’.

Una pérdida de balón de Vinícius Jr. desbocó un contragolpe letal del conjunto alemán. El balón transicionó de manera fugaz por el terreno de juego hasta llegar a ‘Lucho’ con una oportunidad inmejorable.

El delantero colombiano abrió el pie ante la salida desesperada del portero Lunin y no falló.

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