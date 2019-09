1) La gran apuesta

Era el 2009 y se producía la final soñada por el título nacional: se enfrentaban Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Para ese entonces, el conjunto merengue dirigido por Juan Reynoso era el más sólido en el aspecto defensivo, no por nada era el equipo que menos goles recibió en la temporada al encajar solo 32 tantos. Por ello, el ambiente que se vivía en tienda crema era más que óptimo para enfrentar a su clásico rival. Tanto así era la confianza que el capitán de ese plantel, el argentino Carlos Galván, se animó a proponerle una peculiar apuesta al técnico merengue. “Y bueno, Juan, si salimos campeones frente a Alianza, ¿cuál va a ser tu ‘cariño’?", le preguntó el ‘Negro’ al actual técnico del Puebla de México. “Ok, no hay problema. Si salimos campeones les doy mi auto (un BMW) y ustedes ya ven qué hacen con él”, respondió Reynoso. Al final, los de Ate salieron campeones y el excapitán de la selección le entregó las llaves de su auto a Galván. Esta anécdota la contó el mismo futbolista argentino en el libro “Crema, mi gran amigo”.





2) El día después del gran choque

De aquella final nacional del 2009 disputada en el estadio Monumental, el choque de cabezas que protagonizaron el crema Carlos Galván y el blanquiazul Leandro Fleitas es lo más recordado, incluso por encima del penal que marcó Nolberto Solano para el triunfo 1-0 de la 'U'. Al pelear un balón dividido en el aire, ambos defensores argentinos acabaron con serias consecuencias físicas: el zaguero merengue terminó con el tabique desviado, mientras que el íntimo fue llevado directamente a la clínica por el golpe en el cráneo. Ambos volvieron a juntarse tan solo un día después del partido en Ate. “Pocos sabían que ambos somos muy cercanos. Fuimos dupla en Argentinos Juniors en el 2004. Lo primero que me dijo Leandro fue que no me vio venir, y que si sabía que era yo no iba ni loco”, señaló Galván. Ese es el espíritu que debe perdurar en los clásicos: rivales en la cancha, amigos fuera de ella, como lo demostraron los dos argentinos.

Fleitas quedó tendido sobre el césped del estadio Monumental. (Foto. GEC)

3) El respeto de Jorge Amado Nunes por la fe aliancista

El paraguayo Jorge Amado Nunes no es recordado de muy buena manera por los hinchas de Alianza Lima. Aquel puñete que le propinó a Juan Carlos Kopriva en el famoso clásico de 1994 en Matute fue repudiado por todos los victorianos. Sin embargo, el ídolo de Universitario confesó que, en su primer clásico en el estadio Alejandro Villanueva, le llamó la atención una escena que fue hasta el día de hoy provoca su respeto. “Los jugadores del Alianza se demoraban en salir a la cancha y me fije que era porque, uno por uno, le rezaban fervorosamente a la imagen del Señor de los Milagros”, expresó el ‘Cenizo’ hace algunos días para Fox Sports. Cada vez que iba a jugar a La Victoria, el volante guaraní ya sabía que debía tener paciencia con el ‘tráfico’ rumbo a la cancha.

Jorge Amado Nunes es ídolo en Universitario. (Foto: GEC)

4) Roberto Martínez vs. Alberto Tejada

El excapitán crema Roberto Martínez contó el 2014 en el programa “El Valor de la Verdad” la insólita discusión que tuvo en pleno clásico con el exárbitro Alberto Tejada en un clásico disputado en Matute. “Además de árbitro, Alberto Tejada es uno de los mejores urólogos del país. Era mitad de los años 90 y yo estaba casado con Gisela. Estábamos tratando de tener hijos y nos recomendaron un examen general a los dos. Yo voy, me presento y cuando me dicen ‘este es tu doctor’, aparece Alberto Tejada. Fue una situación incómoda: yo subido a un taburete, él revisando la zona”, recordó de golpe Martínez, símbolo crema de los 90.

“Pasa un mes de la consulta y hay clásico. Tejada era el juez. Viene una jugada de fricción y yo lesiono a Waldir Sáenz. Él se acerca y me dice: ‘a la próxima te expulso’. Me sacó amarilla. Yo lo miré y le dije: ‘tú me expulsas y yo le digo a todo el Perú que me has agarrado los huevos’. Tejada no se chupó y contragolpeó en broma: ‘Cuéntelo y yo le digo a todo el Perú que te encontré sífilis’”. Así culminó el increíble relato del excapitán crema.

Tejada y Martínez protagonizaron un particular episodio en un duelo en Matute. (Foto: GEC)

5) Amenaza de La Rosa a Leguía

Germán Leguía, ídolo de Universitario, recordó cómo se podían transformar los jugadores en un clásico. Le pasó con su gran amigo, el aliancista Guillermo La Rosa. “Habíamos jugado el Mundial del 78 y vino un clásico. Fui a saludar a Guillermo La Rosa, que era casi mi hermano. No solo me desairó sino que me dijo: ‘anda blanquito de m..., hoy te mato’. Me quedé helado”, confesó Leguía casi 40 años después de la anécdota.

Pero todo fue el calor del clásico, porque luego siguieron siendo inseparables fuera de la cancha. “Ya luego, en mi casa, llegó con su esposa y dos pizzas para decirme sonriendo que ‘todo quedó en la cancha, seguimos amigos’. Así entendí lo que es un clásico”, recordó ‘Cocoliche’.

Leguía y La Rosa fueron amigos y rivales. (Foto: GEC)

6) La mano del ‘Cholo’

El 3 de diciembre de 1978, en un clásico disputado en pleno corazón de La Victoria, Alianza Lima se impuso a 3 minutos para que acabe el partido con un gol gestado tras una jugada ilícita protagonizada por el ‘Cholo’ Sotil. Con el empate ante Alianza Lima, Universitario de Deportes mantenía el primer lugar en la segunda rueda del Descentralizado de 1978, pero todo se complicó con el 2-1 anotado por Teófilo Cubillas.

La jugada se inició con un pase de César Cueto hacia el sector de occidente. El ‘Cholo’ Sotil se llevó la pelota hasta el vértice con la tribuna norte soportando la marca del espigado Félix Salinas. En ese rincón, sin que el juez de línea esté cerca y con el árbitro lejos de la jugada, Sotil hizo un rápido movimiento y se llevó claramente la pelota con la mano. Salinas volteó a reclamar la falta, los hinchas cremas protestaron desde sus butacas, pero el ‘Cholo’ se escurrió por la línea, sacó el centro y el ‘Nene’ definió de cabeza. ¡Gol de Alianza y escándalo total! Bronca en el campo y bombas lacrimógenas lanzadas por los policías para calmar la ira popular.

Ya en vestuarios y en los recordados enlaces de radio “Ovación”, Pocho Rospigliosi preguntó sin dudar a Sotil: “En esa jugada, dígame la verdad, ¿fue mano, cierto?”. Y el ‘Cholo’, en una época sin cámaras a ras del campo ni mucho menos VAR, dijo: “Sí, me la llevé con la mano”. Semanas después, Alianza Lima conquistó el bicampeonato por un solo punto de diferencia sobre Universitario. Fue una copa ganada de la mano de Sotil.

En 1978, Alianza Lima tenía un equipazo con José Velásquez, el 'Nene' Sotil, César Cueto y el gran 'Cholo' Sotil. (Foto: GEC).

7) ‘Perico’ León bebió con dinero de cremas

Para nadie es un secreto que Pedro Pablo León, el gran ‘Perico’ para mayores señas, ha sido uno de los delanteros más brillantes de la historia del fútbol peruano, incluso hasta el técnico brasileño Didí lo comparó con Pelé. Pero el aliancista tenía un defecto: era amante de la noche.

Así es como lo recuerda José Fernández, otrora gran jugador y técnico de la 'U', mundialista en México 70 junto a ‘Perico’. “En la previa de un clásico estábamos concentrados en el Lolo Fernández y el portero, el señor Peña, nos dijo que ‘Perico’ León estaba en la puerta diciendo que se había quedado sin plata y quería una ‘chanchita’ para seguir divirtiéndose".

“Al toque reunimos un dinero pensando que así llegaría mal al partido y que estando de ‘volantín’ no le iba a salir ni una. Craso error. 'Perico’ fue el mejor de la cancha y hasta hizo los goles con que perdimos”. Increíble pero cierto. Así era 'Perico’ León, un goleador en todas las canchas y gran ídolo del club victoriano.

'Perico' León fue uno de los jugadores más importantes en la historia aliancista. (GEC)

8) Cueto contra la barba de ‘Chalaca’

César Cueto es el último genio del fútbol peruano, pero también tuvo algunas tardes fatales contra Universitario. Esta vez recuerda una anécdota con el exentrenador César ‘Chalaca’ Gonzales, con quien compartió vestuarios en Alianza Lima.

“Siempre recuerdo que antes de cada clásico, ‘Chalaca’ Gonzales se dejaba crecer la barba para tener cara de malo y meterle miedo a los cremas. Para intimidarlos”, asegura el zurdo.

"Pues bueno, en un partido en que la ‘U’ nos ganó, íbamos ya rumbo al camarín y le dije: ‘¿Chalaca, la barba te la dejaste para hacer respetar el área o para que los delanteros de la ‘U’ se matasen de la risa?’. Y ya se imaginan cómo se rieron los propios aliancistas a pesar de la derrota. Más allá de triunfos y derrotas, las cábalas siempre estuvieron presentes en los vestuarios de los compadres.

El 'Poeta de la Zurda' César Cueto compartió equipo con César 'Chalaca' Gonzales (segundo desde la izquierda de los de a pie). (Foto: GEC).