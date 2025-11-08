Luis Díaz protagonizó una gran acción para Bayern Múnich al marcar el tanto del empate frente a Unión Berlín en la jornada 10 de la Bundesliga 2025. El colombiano luchó por un balón que parecía perdido, arrancó desde el flanco y, con poco ángulo, encontró el camino al arco para igualar el marcador. El tanto generó un cambio de ánimo en el equipo bávaro, que había tenido dificultades en la primera mitad del cotejo. Con este golazo, Díaz reafirma su aporte ofensivo y habilita a Bayern Múnich a seguir persiguiendo objetivos importantes en la competición alemana.

