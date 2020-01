Aunque al técnico de Sporting Cristal, Manuel Barreto, le asiste toda la razón del mundo cuando dice que “pareciera que el equipo que más contrata es el mejor posicionado”, las últimas incorporaciones de Carlos Ascues, del colombiano Cristian Zúñiga y del venezolano Rubert Quijada a Alianza Lima, no solo generan una gran ilusión en Matute, sino que también colocan al equipo de Pablo Bengoechea como el principal candidato para quedarse con la Liga 1 esta temporada 2020. Por la calidad del plantel, al menos, los íntimos parten con una gran ventaja.

A falta de la oficialización de Quijada como refuerzo por todo el año y la posible llegada de Beto da Silva, la tendencia blanquiazul es evidente: repotenciar su once con mejores elementos y más variantes. Lo que no sorprende es la cantidad de jales, pues también se marcharon casi igual número de jugadores. Lo que ilusiona es la calidad reconocida de los que llegan. A simple vista, esta versión 2020 muchísimo más rica que la anterior, quedando en la obligación de ofrecer no solo buenos resultados, sino un mejor espectáculo.

Steven Rivadeneyra viene de ser figura en el arco de Deportivo Municipal. (Foto: Alianza Lima)

Ascues y Zúñiga, ambos de 27 años, arriban a La Victoria después de una buena temporada en el Orlando City de la MLS y en el San Francisco FC de Panamá, respectivamente. Mientras que Quijada (30) cuenta con el cartel de ser el mejor defensor de la liga venezolana del año pasado, además de ser seleccionado de su país.

Cristian Zúñiga viene de ser goleador en el fútbol panameño. (Foto: Alianza Lima)

Ellos se suman a Steven Rivadeneyra, Alberto Rodríguez, Josepmir Ballón, Jean Deza y Alexi Gómez. El ‘Profesor’ dispondrá de al menos dos jugadores por puesto. Y todavía faltaría incorporar posiblemente a un delantero, que sería Beto da Silva.

Hasta el momento, los blanquiazules contarán con un grupo de jugadores muchísimo más rico en cantidad y calidad, pues tienen más variantes y futbolistas que pueden actuar en más de una posición.

— Pretemporada —

En Cieneguilla, los íntimos continuaron con su trabajo de pretemporada, ya con tres rivales definidos, para llegar listos a los partidos oficiales.

El miércoles 15, los íntimos enfrentarán a Cantolao en su primer amistoso, mientras que el sábado 18 el rival será San Martín. El tercer partido se jugará en la Noche Blanquiazul, el miércoles 22, en Matute. El oponente será nada menos que Millonarios de Colombia.

No obstante, Bengoechea pidió más amistosos para llegar a punto al inicio de la Liga 1, el 31 de este mes.