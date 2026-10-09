El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, calificó el viernes de “ridículas” las críticas en España al delantero francés Kylian Mbappé y acusó a la prensa de “crear historias de la nada”.

El capitán de la selección francesa, al que cada acto o acción se le mira escrupulosamente por la prensa y los aficionados madridistas, fue criticado durante el parón de selecciones por haber realizado parte de la recuperación de su lesión en la rodilla izquierda en París y en Suiza, en lugar de hacerlo en Madrid.

El delantero francés también fue visto a la entrada de una discoteca parisina, y fue acusado por algunos aficionados de desafiar la autoridad de su entrenador al publicar en sus redes una foto rodando en bicicleta pocos días después de que, en una entrevista, Mourinho desaconsejara hacerlo por el peligro a un accidente.

“¿Si estas polémicas son exageradas? Son ridículas”, resumió el técnico portugués en rueda de prensa, en la víspera de la reanudación de LaLiga contra el Villarreal.

“Mbappé vino, como los demás, a hacerse pruebas para obtener un diagnóstico. Después fue a consultar a su especialista en Francia, porque su rodilla tiene una historia que no se puede ignorar”, explicó.

Molesto por las preguntas de los periodistas, Mourinho insistió en la defensa de su jugador y declaró que “no ha faltado a sus obligaciones”.