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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, calificó el viernes de “ridículas” las críticas en España al delantero francés Kylian Mbappé y acusó a la prensa de “crear historias de la nada”.

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