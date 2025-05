ESPN en vivo transmite hoy la esperada pelea entre Canelo Álvarez vs. William Scull desde Arabia Saudita. Puedes ver el combate por internet a través de Disney Plus. Aunque ESPN es quien tiene los derechos para transmitir la pelea de Canelo Álvarez contra William Scull, la transmisión en vivo no está disponible directamente en ESPN. En cambio, ESPN ofrece la pelea en diferido exclusivamente a través de Disney Plus, donde podrás ver la repetición completa del combate después de que termine la pelea. Para ver la pelea en tiempo real y en vivo, debes buscar otras opciones oficiales vía TV Abierta en México, como TV Azteca o Canal 5, o una opción online vía streaming como DAZN.