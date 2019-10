Como buen defensa, Fernando Taboada tuvo que estudiar todos los movimientos de un delantero como Gabriel Omar Batistuta. No era para una marca personal ni para evitar un furibundo remate de larga distancia, si no para graficar en un afiche lo mejor del atacante.

Fernando es director de arte y se ha especializado en realizar ilustraciones deportivas. Ese trabajo lo ha llevado a realizar producciones para la Revista de Boca, la Bundesliga, Coca Cola, DAZN, Goal.com, entre otros, como llegar a ser parte de “El número nueve”, la película documental de Gabriel Omar Batistuta, que el último miércoles se estrenó en Roma.

El peruano realizó el dibujo que se luce en el afiche de la película. "Vi que publicaban pequeños cortos y me animé a mandar un correo al director. Le envié mis trabajos en julio pasado y aceptaron trabajar conmigo", nos cuenta Fernando, quien actualmente se encuentra en Madrid concretando otros proyectos.

Este es el afiche que realizó Fernando Taboada. (Instagram)

En tres meses, Fernando concretó uno de sus sueños: trabajar un contenido sobre uno de sus ídolos, así como antes lo hizo con Juan Román Riquelme y el proyecto que hizo con jugadores de la selección peruana luego de clasificar al Mundial de Rusia.

Los trabajos realizados por Fernando Taboada. (Fotos: Instagram y Fertaboada.com)

Como todo amante del fútbol -jugó en las divisiones menores de Universitario de los 8 a los 18 años antes de viajar a España-, Fernando creció admirando a Batistuta. "Si no era él, quizás no mandaba ese correo", asegura. Así, Pablo Benedetti, director de la película, aceptó trabajar con él en la realización de los afiches. El peruano realizó tres dibujos y el que se ha usado hasta ahora es en el que se ve a Batistuta pegándole al balón vestido con la camiseta de Argentina.

El último miércoles en el Auditorium de Roma se presentó el film "El número nueve" en el que se muestra pasajes de la vida de Batistuta tanto en Argentina como en Italia, y Fernando Taboada estuvo como invitado. "Estaba a un par de metros y fue muy emotivo. Toda la gente lloraba", nos cuenta Fernando, que es quien grabó el video que se ha viralizado donde se ve llorando a Gabriel Omar.

Y el mismo Fernando fue presa de los nervios y emotividad del momento. Tenía a uno de sus ídolos al frente y cuando se acercó a saludarlo, no encontró las palabras para entablar una conversación. “Lo saludé, pero no me salían las palabras. Tenía unas ilustraciones que no se las pude dar para que me las firme”, recuerda.

Ahora, Fernando se encuentra en España concretando otros proyectos y mostrando al mundo el talento peruano. De 39 años, empezó a seguir al fútbol apenas de niño y a los cinco años fue por primera vez al Estadio Nacional. Ahora, le tocó tener de cerca a Batistuta, y aunque no pudo detenerlo, logró graficar lo mejor del delantero.