Cristian Ronaldo no ocultó su molestia por la consagración de Robert Lewandowski como mejor jugador del 2020 en la ceremonia de los premios The Best de la FIFA. Como si hubiese sido obligado a tener que presenciar la premiación, el portugués cruzó los brazos y ni se inmutó.

El ganador de este galardón en 2016 y 2017 se mantuvo inexpresivo desde que llegó el momento de anunciar al futbolista más destacado de este año en la gala, conectado mediante videollamada junto a Lionel Messi, tercer finalista.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, apareció para revelar la elección del vencedor y fue recibido entre aplausos, menos por el delantero de la Juventus, quien demostró poca emoción en la antesala de la elección del polaco.

Lewandowski en esta ocasión superó nada menos que a Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo, los hombres que se reparten once de los doce últimos Balones de Oro.

Con 32 años, obtiene esta prestigiosa recompensa individual y lo hace tras un año de ensueño, en el que fue el máximo anotador de la última Bundesliga y de la última Champions, dos torneos ganados por el Bayern de Múnich.

También logró en 2020 con el gigante bávaro títulos en la Copa de Alemania y las Supercopas de Alemania y Europa.

Lewandowski también viene siendo líder en lo que va de temporada 2020-2021, donde lleva 18 tantos en 17 partidos.

