Ajax oficializó este miércoles la incorporación de Maximilian Ibrahimović, hijo del legendario Zlatan Ibrahimović, quien llega al club neerlandés cedido por AC Milan hasta el final de la presente temporada. El anuncio fue difundido por el propio club de Ámsterdam a través de sus canales oficiales, donde también se confirmó que la cesión incluye una opción de compra por parte de Ajax al término del contrato.

Maximilian, de 19 años y nacido en Suecia, se formó en las divisiones juveniles del Milan desde 2022 y ha mostrado destellos de calidad en la Serie D con el equipo Milan Futuro, anotando goles y destacando por su capacidad ofensiva. El delantero sueco aterriza en una institución histórica que, al igual que su nuevo club, tuvo a su padre entre sus figuras hace más de dos décadas, evocando un curioso regreso del apellido Ibrahimović a la Eredivisie.

En su presentación, Maximilian expresó su intención de forjar su propio camino en el fútbol, alejándose de las comparaciones con Zlatan: “Ibrahimović es solo un nombre, yo soy Maximilian”, declaró con entusiasmo por el nuevo desafío que afronta en Amsterdam. El joven atacante también destacó su afinidad con el estilo ofensivo del Ajax y su deseo de adaptarse rápidamente al equipo y a la filosofía de juego del club.

Desde la dirección deportiva, el arribo del hijo de Zlatan fue celebrado como una apuesta de futuro. Según el director de fútbol Marijn Beuker, el plan es que Maximilian compita principalmente con el Ajax U23, aunque también alternará con el primer equipo para ganar experiencia y adaptarse al nivel competitivo de la liga neerlandesa.