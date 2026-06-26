Por Kenyi Peña Andrade

La sorprendente hazaña de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026 continúa dejando escenas para el recuerdo. Además de asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo, la escuadra dirigida por Sebastián Beccacece recibió el reconocimiento de una voz más que autorizada: Zlatan Ibrahimovic.