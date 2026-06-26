La sorprendente hazaña de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026 continúa dejando escenas para el recuerdo. Además de asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo, la escuadra dirigida por Sebastián Beccacece recibió el reconocimiento de una voz más que autorizada: Zlatan Ibrahimovic.

Durante la transmisión de Fox Sports, el exartillero sueco dedicó varios minutos a desmenuzar el desempeño del equipo ecuatoriano y destacó la ambición mostrada por el conjunto sudamericano frente a una de las potencias históricas del fútbol. “Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte; si tenés dos, es un milagro. Tuvieron suerte y un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno”, comentó inicialmente.

Acto seguido, el exjugador del Milan profundizó en las razones que, a su juicio, explican el resultado. “Tuvieron una actuación fantástica. Cuando juegas para ganar, juegas diferente. Arriesgas más, atacas más y ese fue un plan de juego distinto. Por eso ganaron. Mis elogios para ellos”, expresó, resaltando la propuesta ofensiva planteada por el técnico argentino.

Cuando todo indicaba que el análisis había terminado, apareció el inconfundible sello de Zlatan. En pleno programa, el sueco dirigió su mirada hacia la presentadora Rebecca Lowe y, apelando a su característico sentido del humor, soltó una ocurrencia relacionada con la larga melena de Beccacece: “¿Usas el mismo acondicionador que Sebastián, el entrenador de Ecuador?”. La frase provocó carcajadas en el set y, en cuestión de minutos, inundó las redes sociales.

Así, entre elogios futbolísticos y bromas espontáneas, Ibrahimovic volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los personajes más carismáticos del fútbol mundial, incluso lejos de las canchas.

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