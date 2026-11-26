El partido despedida de Carlos Tévez, que se jugará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera, ya cuenta con varias estrellas del fútbol y del deporte argentino confirmadas oficialmente. La presencia de Lionel Messi es la última incorporación oficializada por la organización del evento. Además, el propio Tevez adelantó que Juan Román Riquelme también formará parte del encuentro y que continúa a la espera de una respuesta de Cristiano Ronaldo.

Invitados confirmados de la selección argentina para el partido de despedida de Carlos Tévez son: Lionel Messi, Sergio “Kun” Agüero y Leandro Paredes.

Mientras que ídolos y referentes de Boca Juniors son: Martín Palermo y Rolando Schiavi (con la participación de Riquelme adelantada por el propio ‘Apache’).

Luego, habrán otras leyendas como: Gianluigi Buffon (excompañero en Juventus) y Rio Ferdinand (excompañero en Manchester United). Y algunas otras figuras del deporte argentino como: Franco Colapinto y Juan Martín del Potro.

Según adelantó Tevez en entrevistas previas, también se espera la participación de decenas de excompañeros y figuras de sus etapas en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus, cuyos nombres se irán anunciando oficialmente en las próximas semanas.