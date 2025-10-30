Diego Maradona: AFA le rinde homenaje en el día de su cumpleaños con un emotivo video

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de sus canales oficiales de redes sociales, conmemoró el cumpleaños de Diego Armando Maradona con un video cargado de emoción que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

El homenaje, compartido en la cuenta oficial de la Selección Argentina, rinde tributo a la máxima leyenda del fútbol albiceleste, quien cumpliría un año más de vida. El video inicia con una de las imágenes más icónicas: Maradona contemplando la Copa del Mundo que levantó en México 1986.

A lo largo del corte, que repasa momentos memorables de la carrera del ‘Diez’, se destacan palabras al Pelusa: “Tus aportes a la Argentina son incalculables, después de luchar una vida por nosotros, y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por ti”, señaló la entidad.

30/10 ♾️



Un amor para siempre 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/325lCmEY6d — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2025

De esta manera, la casa madre del fútbol argentino reafirmó el legado imborrable de Maradona, cuyo recuerdo sigue siendo la piedra angular de la identidad futbolística del país. Clubes nacionales e internacionales, así como personalidades del deporte, se sumaron a la oleada de homenajes en redes sociales.