Boca Juniors consiguió una clasificación memorable a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en Brasil. Uno de los momentos más emocionantes de la remontada fue el gol de Leandro Paredes, que desató la euforia de los hinchas y provocó una reacción descontrolada de Rodolfo Arruabarrena desde el banco de suplentes.

A pesar de mantener habitualmente un perfil reservado en sus declaraciones públicas, el entrenador de Boca mostró toda su pasión cuando la pelota terminó en el fondo de la red. Atento a cada detalle de la jugada por la importancia que tenía en el desarrollo del encuentro, el Vasco explotó de alegría tras el tanto de Paredes.

El técnico salió corriendo hacia el banco de suplentes, movió los brazos y hasta corrió en círculos para celebrar el gol que acercaba definitivamente al Xeneize a la clasificación. Su reacción no pasó desapercibida y rápidamente generó memes y comentarios entre los hinchas en las redes sociales, que también habían celebrado con intensidad los primeros tantos del equipo argentino.

El abrazo de Paredes y la decisión de Arruabarrena

La celebración tuvo otro momento especial cuando Paredes buscó al entrenador para abrazarlo. El gesto fue una muestra de agradecimiento por la confianza que le brindó y por la decisión de permitirle ingresar durante un partido determinante, pese a las dudas que habían surgido durante la semana.

¡CÓMO LO DISFRUTÓ EL VASCO ARRUABARRENA! Locura total del DT de Boca luego del golazo de Paredes ante Vasco Da Gama en El Maracaná para la clasificación a la final de la CONMEBOL #Sudamericana. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/dZPFKCaN66 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Tras la clasificación, Arruabarrena explicó cómo evaluó el ingreso del mediocampista y destacó su liderazgo dentro del plantel. “Fue una semana difícil por todo lo que se comentó. El resultado me da, tal vez, la razón, pero fue una decisión difícil. Entendí que era el momento idóneo para que entrara, con el rival más cansado. Lo importante es que no sintió nada. Es un capitán, un líder, y lo ha demostrado desde el banco y en el día a día”, sostuvo.

El entrenador también resaltó el esfuerzo colectivo que permitió a Boca alcanzar la final, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla. “Es mérito de este grupo, que lo ha sufrido y ha tenido que remar varias situaciones del semestre pasado. Cumplimos el primer objetivo, que era llegar a la final”, afirmó.

Jugadores de Boca Juniors celebran su victoria al finalizar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, disputado entre el Vasco da Gama de Brasil y Boca Juniors de Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 20 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

Sin embargo, el Vasco dejó claro que el equipo no puede conformarse con lo conseguido y pidió cambiar rápidamente el enfoque para afrontar el siguiente compromiso ante Independiente, por la importancia del clásico y la tabla anual. “Llegamos a una final, que es importante, pero ya tendremos tiempo de pensar en ella. Ahora hay que cambiar el chip. Ahora a festejar, y a pensar en Independiente el domingo porque es un clásico y tenemos que defender la tabla anual”, señaló.

Finalmente, Arruabarrena recordó que el objetivo principal todavía está pendiente y llamó a mantener la calma pese a la euforia por la clasificación. “Los protagonistas son los jugadores. Iremos pasito a pasito, partido a partido. Todavía no logramos nada”, concluyó el entrenador, quien celebró con intensidad una noche que Boca difícilmente olvidará.

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