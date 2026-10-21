El festejo viral del Vasco Arruabarrena tras el gol de Paredes que desató la locura de Boca en Brasil. (Foto: Reuters)
El festejo viral del Vasco Arruabarrena tras el gol de Paredes que desató la locura de Boca en Brasil. (Foto: Reuters)
Por Redacción EC

Boca Juniors consiguió una clasificación memorable a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en Brasil. Uno de los momentos más emocionantes de la remontada fue el gol de Leandro Paredes, que desató la euforia de los hinchas y provocó una reacción descontrolada de Rodolfo Arruabarrena desde el banco de suplentes.

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