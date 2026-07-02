Por Kenyi Peña Andrade

La historia de Kiki Ramos tiene algo de película y mucho de emoción pura. Nacido en Haití y hoy citado por la Sub 17 de Argentina, el joven futbolista vive un presente que hace poco parecía lejano, casi impensado, pero que se fue construyendo entre esfuerzo, sorpresa y sueños que empezaron a tomar forma.