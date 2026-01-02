El 2026 ya asoma como un año marcado en rojo para el fútbol mundial. No solo porque será tiempo de Copa del Mundo —con México, Estados Unidos y Canadá como sedes—, sino porque el calendario de la FIFA contempla una seguidilla de torneos que extenderán el interés mucho más allá del certamen principal. A lo largo del año, la entidad rectora del fútbol organizará ocho competiciones de relevancia internacional, varias de ellas decisivas en el camino a futuros mundiales.

Liga de Naciones rumbo al Mundial Femenino 2027

Mientras el planeta se prepara para el Mundial masculino, el fútbol femenino empezará a definir a sus próximos protagonistas. Durante todo el 2026, las distintas confederaciones disputarán sus procesos clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, con plazas en juego en cada continente.

Copa de Campeones Femenina de la FIFA

Las campeonas continentales del fútbol femenino se reunirán en Londres del 28 de enero al 1 de febrero. ASFAR (Marruecos), Corinthians (Brasil), Gotham FC (Estados Unidos) y Arsenal (Inglaterra) competirán por el primer gran título femenino del año, en un torneo que busca consagrar al mejor club del mundo.

Repechaje Intercontinental al Mundial 2026

México será la sede del repechaje intercontinental que definirá dos de los últimos cupos a la Copa del Mundo. Entre el 26 y el 31 de marzo, selecciones de distintos continentes lucharán por un lugar en el torneo. La República Democrática del Congo enfrentará al ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak espera por Bolivia o Surinam.

Copa Mundial de la FIFA 2026

El plato fuerte del calendario llegará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Por primera vez, 48 selecciones competirán en una Copa del Mundo que se disputará en tres países y promete ser la más extensa y ambiciosa de la historia.

Mundial Femenino Sub 20

Del 5 al 27 de septiembre, Polonia albergará el Mundial Femenino Sub-20, con 24 selecciones en competencia. Corea del Norte llegará como campeona vigente, tras consagrarse en la edición disputada en Colombia en 2024.

Mundial Sub 17

Luego de su reciente título en 2025, Portugal buscará revalidar su corona en el Mundial Sub-17 de 2026, que también tendrá como sede a Polonia. La FIFA aún no ha confirmado las fechas exactas del torneo.

Mundial Femenino Sub 17

Corea del Norte intentará prolongar su dominio en la categoría. Actual campeona del Sub-17 femenino, la selección asiática defenderá el título en Marruecos, con la ilusión de alcanzar su quinto campeonato mundial. Al igual que en otras categorías juveniles, la fecha del certamen está pendiente de confirmación.

Copa Intercontinental de la FIFA

El cierre del año llegará en diciembre con una nueva edición de la Copa Intercontinental. Paris Saint-Germain es el último campeón tras vencer a Flamengo, pero antes de pensar en el trofeo, los clubes deberán consagrarse a nivel continental para ganarse un lugar en la definición.