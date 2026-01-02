Roberto Carlos recibió el alta médica luego de someterse a una intervención quirúrgica al corazón y dejó el hospital donde permanecía internado en São Paulo. El exlateral del Real Madrid y de la selección brasileña agradeció públicamente al equipo médico que lo atendió, destacando la atención y el cuidado recibidos durante el proceso, mensaje que compartió en sus redes sociales junto a una imagen con los profesionales de la salud.

La operación se realizó el pasado 30 de diciembre, luego de que una serie de exámenes médicos detectara una afección cardíaca. Tras el procedimiento, el propio Roberto Carlos se encargó de aclarar que no sufrió un infarto y que se trató de una intervención preventiva, planificada con anticipación. Además, aseguró que la cirugía fue exitosa y que su recuperación evoluciona de manera favorable, con la intención de retomar pronto sus actividades personales y profesionales.

Inicialmente, la visita del exfutbolista al centro médico no estaba vinculada a un problema en el corazón. Roberto Carlos acudió para someterse a controles por un trombo en una pierna, como parte de un chequeo de rutina. Sin embargo, estudios posteriores —entre ellos una resonancia magnética— revelaron un funcionamiento irregular en una parte significativa del corazón, lo que llevó a los médicos a recomendar una intervención inmediata.

La cirugía, que estaba prevista para durar cerca de 40 minutos, se extendió por casi tres horas debido a dificultades surgidas durante la colocación de un catéter destinado a corregir la afección detectada. Superado el procedimiento, Roberto Carlos continuará ahora con su proceso de recuperación fuera del hospital.