Roberto Carlos, exfutbolista del Real Madrid y de la selección de Brasil, confirmó el último miércoles que pasó por un procedimiento “preventivo” del corazón y aclaró que no se trató de un infarto.

Roberto Carlos le deseó los mejores éxitos al Rafa Benítez en el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el brasilero confirmó a través de redes sociales que se encuentra “bien” y que ya se viene recuperando en un hospital de Sao Paulo: “Pasé por un procedimiento preventivo del corazón previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien, no tuve un infarto cardíaco”, escribió el exlateral izquierdo.

Por otro lado, el exfutbolista de 52 años indicó que se encuentra optimista: “Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariñol y preocuación. Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí”

Hasta donde se conoce, el embajador de Real Madrid continuará hospitalizado en Sao Paulo por las próximas 48 horas para que se compruebe que su evolución sigue siendo positiva.