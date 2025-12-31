Kylian Mbappé sufrió una lesión en la rodilla y será baja en Real Madrid por al menos tres semanas, según confirmó el propio club tras una resonancia magnética que detectó un esguince en el ligamento de su rodilla izquierda. El delantero francés, clave en el ataque merengue, se perderá varios compromisos importantes al inicio de 2026, empezando por el duelo de LaLiga contra Real Betis y la Supercopa de España, donde los blancos enfrentarán al Atlético de Madrid en semifinales.

La ausencia de Mbappé representa un duro golpe para Xabi Alonso, especialmente en un momento decisivo de la temporada en el que el equipo busca consolidarse en la liga y competir en torneos de alto nivel. Hasta su lesión, el francés había sido uno de los principales protagonistas del equipo, aportando goles y desequilibrio en cada partido.

Además de perderse el primer partido del año, el tiempo de recuperación podría hacer que Mbappé también falte en otros encuentros de Liga y Copas, dependiendo de cómo evolucione su recuperación durante las próximas semanas. El club trabaja en su tratamiento y seguimiento médico para intentar acelerar su regreso sin riesgos.

En su lugar, Real Madrid deberá rearmar su ofensiva, confiando en otros atacantes como Vinícius Jr., Rodrygo o Gonzalo García, quienes tendrán la responsabilidad de suplir la baja de su estrella mientras el equipo afronta un calendario exigente.