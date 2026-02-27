La UEFA realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League 2025-2026, definiendo las llaves rumbo a la gran final que se disputará en Estambul. Un total de 16 equipos continúan en carrera por el título tras superar la fase liga y los play-offs, en una ronda que promete partidos muy disputados entre clubes de las principales ligas europeas.

Entre los enfrentamientos más destacados figura el duelo italiano entre Roma y Bologna, además del cruce entre Lille y Aston Villa, dos clubes que parten como candidatos. Asimismo, el Real Betis enfrentará al Panathinaikos, mientras que el Porto se medirá ante el Stuttgart en otra serie de alto nivel competitivo.

Lista completa de partidos en octavos de final de la Europa League

Ferencváros vs Braga

Panathinaikos vs Real Betis

Genk vs Freiburg

Celta de Vigo vs Lyon

Stuttgart vs Porto

Nottingham Forest vs Midtjylland

Bologna vs Roma

Lille vs Aston Villa

Los partidos de ida se disputarán el 12 de marzo de 2026, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 19 de marzo. Los ocho equipos ganadores avanzarán a los cuartos de final, programados para abril, en busca de un lugar en la final del torneo, donde solo uno levantará el trofeo de la Europa League 2026.