Por Redacción EC

River Plate hizo oficial la salida de Juan Fernando Quintero tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. La institución destacó el talento del mediocampista colombiano y su rol clave en uno de los momentos más importantes del club.

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