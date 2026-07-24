River Plate hizo oficial la salida de Juan Fernando Quintero tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. La institución destacó el talento del mediocampista colombiano y su rol clave en uno de los momentos más importantes del club.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club”, expresó la entidad en su comunicado oficial.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Un ídolo eterno para los hinchas millonarios

Quintero quedó marcado a fuego en la memoria de los hinchas por su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid, considerado uno de los tantos más importantes en la historia del club.

Su calidad, visión de juego y capacidad para aparecer en momentos clave lo convirtieron en un futbolista diferencial durante sus distintas etapas en River.

Qué sigue para Juanfer Quintero

Tras su salida, el volante colombiano iniciará una nueva etapa en su carrera profesional. Desde River Plate le desearon “todos los éxitos en el próximo capítulo”, dejando abierta la expectativa sobre su futuro destino.