En medio de la polémica que existe sobre ambos, Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, aclaró cuál es su relación con Hernán Barcos y se refirió a lo que vivieron cuando el argentino fue futbolista del cuadro blanquiazul.

En entrevista con Darinka Zumaeta, el ‘Káiser’ fue firme en asegurar que nunca tuvo problemas con el ‘Pirata’: sin embargo, afirmó que no tienen una relación de amistad.

"Yo le he dicho muchas veces en su cara, Hernán no es mi amigo, pero en el campo y en el camerín si hay problemas, voy a tener pelear por él”, expresó.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos. Foto: Andina

Pese a ello, Zambrano sostuvo que siempre hubo un respeto entre ambos dentro de Alianza Lima. “Las diferencias que hemos tenido, la hemos hablado directo y claro. Se lo he dicho muchas veces. Fuera de eso, siempre ha habido un respeto de por medio”, apuntó.

Eso sí, descartó que haya tenido una pelea con Barcos. “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema. Hemos hablado muchas veces cara a cara, nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club seremos siempre compañeros. El respeto siempre ha estado”, mencionó.