Dos ausencias más en Alianza Lima: Esteban Pavez y Alan Cantero tampoco viajaron a Cusco.

Alianza Lima afrontará su visita a Cusco FC con dos ausencias más. A la baja de Paolo Guerrero, quien no estará este domingo por lesión, se suman las de Esteban Pavez y Alan Cantero, quienes no entraron en la convocatoria de Pablo Guede para disputar este encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura.

La ausencia del mediocampista chileno sorprende porque había tenido participación con el conjunto blanquiazul durante los amistosos disputados en el reciente receso por la fecha FIFA. Sin embargo, Pavez no formó parte de la delegación que se trasladó a Cusco para afrontar uno de los partidos más exigentes de la jornada.

Hasta el momento, Alianza Lima no informó oficialmente el motivo de la ausencia de Pavez. El volante había sido una de las alternativas utilizadas por Pablo Guede en las últimas semanas, por lo que su baja obliga al entrenador argentino a analizar otras opciones para conformar su mediocampo ante el cuadro cusqueño.

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Cantero tampoco fue tomado en cuenta y se quedó en Lima. El jugador entrenó esta mañana en el Esther Grande de Bentín y su ausencia responde a una decisión del comando técnico.

Con estas bajas, Guede deberá recurrir a las alternativas disponibles para afrontar el duelo en la altura. La convocatoria de 21 jugadores también presenta novedades como D’Alessandro Montenegro, Mateo Antoni y Jiussepi García, quienes forman parte de la delegación que buscará un resultado positivo frente a Cusco FC.

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