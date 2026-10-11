Dos ausencias más en Alianza Lima: Esteban Pavez y Alan Cantero tampoco viajaron a Cusco.
Dos ausencias más en Alianza Lima: Esteban Pavez y Alan Cantero tampoco viajaron a Cusco.
Por Redacción EC

Alianza Lima afrontará su visita a Cusco FC con dos ausencias más. A la baja de Paolo Guerrero, quien no estará este domingo por lesión, se suman las de Esteban Pavez y Alan Cantero, quienes no entraron en la convocatoria de Pablo Guede para disputar este encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura.

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