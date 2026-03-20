El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Cusco FC pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.

Los dirigidos por Miguel Rondelli quedaron ubicados en el Grupo A junto con Flamengo (Brasil), Estudiantes La Plata (Argentina) y Medellín (Colombia).

Cusco FC debutará en la Copa Libertadores 2026 con nadie menos que con Flamengo, actual campeón del certamen, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo 8 de abril.

Fixture de Cusco FC en Copa Libertadores 2026

8 de abril

19:30 | Cusco FC vs Flamengo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

14 de abril

17:00 | Estudiantes La Plata vs. Cusco FC - Estadio Jorge Luis Hirschi

30 de abril

21:00 | Medellín vs. Cusco FC - Atanasio Girardot

6 de mayo

17:00 | Cusco FC vs. Estudiantes La Plata - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

20 de mayo

21:00 | Cusco FC vs. Medellín - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

26 de mayo

19:30 | Flamengo vs. Cusco FC - Maracaná