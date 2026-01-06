Alianza Lima tendrá un duro inicio de temporada 2026. El club ‘íntimo’ afrontará la Fase 1 de la Copa Libertadores en busca de establecerse en la fase de grupos. Además, a la par luchará por reencontrarse con el título de la Liga 1.
Para tales objetivos, la dirigencia renovó el plantel tras la derrota ante Sporting Cristal. Néstor Gorosito fue el primero en salir, y fue reemplazado por su compatriota Pablo Guede.
Alianza Lima ha tenido un mercado de fichajes bastante cargado, y logró reforzarse en todas las líneas.
Aún así, parece que las puertas del conjunto victoriano aún no están cerradas. Uno de los rumores apuntan a una próxima llegada de Luis Advíncula.
A continuación, conoce las bajas y los fichajes de Alianza Lima para asumir la temporada 2026.
Fichajes
- Pablo Guede (Entrenador)
- Jairo Vélez (Volante)
- Luis Ramos (Delantero)
- Alejandro Duarte (Arquero)
- D’Alessandro Montenegro (Defensa)
- Cristian Carbajal (Defensa)
- Federico Girotti (Delantero)
- Mateo Antoni (Defensa)
Bajas
- Néstor Gorosito (Entrenador)
- Pablo Ceppelini (Volante)
- Guillermo Enrique (Defensa)
- Hernán Barcos (Delantero)
- Ricardo Lagos (Defensa)
- Ángelo Campos (Arquero)
Rumores
- Luis Advíncula (Defensa)
