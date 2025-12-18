Fichaje estrella. Sporting Cristal anunció este jueves 18 de diciembre, en sus redes sociales, que alcanzó un principio de acuerdo con Gabriel Santana para la temporada 2026.

El futbolista brasileño llega a tienda ‘celeste’ tras disputar 36 partidos con Mirassol en el Brasileirao.

“Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes”, publicó Sporting Cristal en sus redes.

Asimismo, Julio César Uribe, director general de fútbol de la institución rimense, destacó un fichaje de esta categoría.

“Gabriel es un jugador de características de volante ofensivo. Ha tenido una buena producción en su equipo Mirassol. Sus cualidades nos puede dar en lo que nos ha faltado a lo largo del año”.