¡Un ‘Bambino en la capital! Este viernes 19 de junio, Gianluca Lapadula llegó a Lima desde Italia para firmar contrato con Universitario de Deportes. El club espera, con este fichaje, potenciar el ataque de cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

El exdelantero del Spezia, de la Serie C de Italia, luchará por el titularato en el conjunto ‘crema’ ante Álex Valera. De esta manera, el club confía en aumentar el rendimiento del plantel de cara al segundo semestre del año.

Lapadula fue recibido por Antonio García Pye, gerente deportivo de la ‘U, quien se había mostrado muy satisfecho por la llegada del futbolista.

“Vamos a esperarlo, con calma. Vamos a ver (cuánto puede aportarle). Siempre estaré ilusionado”, mencionó el directivo con anterioridad.