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Gianluca Lapadula llega para firmar por más de una temporada por Universitario (Foto: GEC)
Gianluca Lapadula llega para firmar por más de una temporada por Universitario (Foto: GEC)
Por Redacción EC

¡Un ‘Bambino en la capital! Este viernes 19 de junio, llegó a Lima desde Italia para firmar contrato con . El club espera, con este fichaje, potenciar el ataque de cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

El exdelantero del Spezia, de la Serie C de Italia, luchará por el titularato en el conjunto ‘crema’ ante Álex Valera. De esta manera, el club confía en aumentar el rendimiento del plantel de cara al segundo semestre del año.

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Lapadula fue recibido por Antonio García Pye, gerente deportivo de la ‘U, quien se había mostrado muy satisfecho por la llegada del futbolista.

“Vamos a esperarlo, con calma. Vamos a ver (cuánto puede aportarle). Siempre estaré ilusionado”, mencionó el directivo con anterioridad.

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