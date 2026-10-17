Kevin Quevedo marcó el 1-0 de Alianza ante Atlético Grau.
Kevin Quevedo marcó el 1-0 de Alianza ante Atlético Grau.
Por Redacción EC

Alianza Lima golpeó primero en el Estadio Alejandro Villanueva. A los 11 minutos, en su primera ocasión clara de gol, el equipo blanquiazul encontró el 1-0 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Kevin Quevedo fue el encargado de abrir el marcador y desatar la celebración en Matute.

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