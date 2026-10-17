Alianza Lima golpeó primero en el Estadio Alejandro Villanueva. A los 11 minutos, en su primera ocasión clara de gol, el equipo blanquiazul encontró el 1-0 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Kevin Quevedo fue el encargado de abrir el marcador y desatar la celebración en Matute.

La jugada nació de un gran centro de Fernando Gaibor. El balón llegó a Federico Girotti, quien ganó por arriba y bajó la pelota de cabeza para que Quevedo apareciera en el área y definiera como un delantero centro. El atacante no desaprovechó la oportunidad y convirtió así su primer gol en lo que va del año.

Con este resultado parcial, Alianza Lima alcanza los 22 puntos de manera momentánea en la tabla del Torneo Clausura. Sin embargo, el encuentro ante Atlético Grau continúa en juego y el marcador todavía puede cambiar en Matute.