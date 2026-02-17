¡Blooper del portero! Martín Távara marcó el 2-2 final de Sporting Cristal vs 2 de Mayo | VIDEO

Sporting Cristal visitó a 2 de Mayo, este martes 17 de febrero, en el estadio Río Parapití por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Martín Távara (87′) marcó el 2-2 final del partido.

El mediocampista peruano buscó a alguno de sus compañeros en el área rival con un venenoso centro. El balón no encontró a nadie, pero el portero Ángel Martínez cometió un inusual blooper para el empate ‘celeste’.