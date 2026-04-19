Resumen

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Javier Rabanal. (Foto: Universitario)
Javier Rabanal. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Melgar por la jornada 11 de la Liga 1 y se alejó de la lucha por el Torneo Apertura, este domingo 19 de abril.

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