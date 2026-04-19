Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Melgar por la jornada 11 de la Liga 1 y se alejó de la lucha por el Torneo Apertura, este domingo 19 de abril.

Javier Rabanal se pronunció tras la derrota del cuadro 'crema' que recrudece la crísis y las críticas de la hinchada.

“Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al futbol como hoy, podemos campeonar”… pic.twitter.com/0G7aI0wg9q — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 20, 2026

“Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al futbol como hoy, podemos campeonar”, mencionó el entrenador español.

El conjunto 'crema' no tiene tiempo para lamentos, ya que debe prepararse para el duelo ante Deportivo Garcilaso el próximo miércoles 22 de abril.