Enderson Moreira no va más en Sporting Cristal luego no conseguir el Apertura de la Liga 1, la gota que derramó el vaso en tienda rimense, según ha reconocido el propio presidente del club celeste, Joel Raffo.

“En esta ocasión sí los resultados han sido determinantes”, no tuvo problemas en admitir en diálogo con Al Ángulo de Movistar Deportes.

“Una caída como la que tuvimos en Bolivia es muy dolorosa y luego, lo que pasó el fin de semana, finalmente no es solo por un gol, sino por decisiones previas. No pudimos ganar 2 de los 3 partidos que debimos haber ganado. No debimos perder como perdimos ante Universitario, no es tolerable bajo ninguna circunstancia. Eso terminó afectando el rendimiento general e integral”, declaró el mandamás del cuadro cervecero.

¿Távara tuvo que ver con la salida de Moreira?

Así respondió Joel Raffo cuando se le consultó sobre Martín Távara respecto al fin de contrato con Enderson Moreira: “Una situación en particular no va a ser determinante cuando se trata de decisiones tan importantes. Son situaciones que ocurren (conflicto entre Távara y Moreira) casi en todos los partidos o entrenamientos y que tienen que haber en la alta competencia. Nosotros respaldamos las decisiones del entrenador. Finalmente, la decisión de que no continúe el profesor Moreira no tiene nada que ver con esa circunstancia”.