La Comisión Nacional de Árbitros designó a las ternas arbitrales de la fecha 12 del Torneo Clausura. Foto: Conar
La Comisión Nacional de Árbitros designó a las ternas arbitrales de la fecha 12 del Torneo Clausura. Foto: Conar
Por Redacción EC

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 entra en una etapa importante con la disputa de la fecha 12, programada del viernes 16 al domingo 18 de octubre. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la relación de jueces encargados de dirigir los nueve encuentros de la jornada, que tendrá como protagonistas a los principales candidatos a quedarse con la segunda parte de la temporada.

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