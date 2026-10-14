El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 entra en una etapa importante con la disputa de la fecha 12, programada del viernes 16 al domingo 18 de octubre. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la relación de jueces encargados de dirigir los nueve encuentros de la jornada, que tendrá como protagonistas a los principales candidatos a quedarse con la segunda parte de la temporada.

Sporting Cristal afrontará su compromiso como local ante Comerciantes Unidos, mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, Universitario de Deportes viajará para medirse con Alianza Atlético en un encuentro que promete ser exigente, debido a que ambos equipos buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

¿Quiénes serán los árbitros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

La programación arbitral contempla encuentros durante los tres días de competencia. Entre los jueces designados figuran árbitros con categoría FIFA, como Edwin Ordoñez, Jordi Espinoza, Kevin Ortega, Michael Espinoza, Bruno Pérez y Joel Alarcón.

A continuación, revisa la lista completa de árbitros, horarios, partidos y estadios correspondientes a la jornada 12 del Clausura 2026.

Viernes 16 de octubre: árbitros y partidos

1:00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC

Estadio: IPD Huancayo.

Árbitro: Edwin Ordoñez (FIFA).

3:30 p. m. | Los Chankas vs. ADT

Estadio: Los Chankas.

Árbitro: Diego Haro (Conar).

Sábado 17 de octubre: árbitros y partidos

3:00 p. m. | Juan Pablo II vs. Sport Boys

Estadio: CD Juan Pablo II.

Árbitro: Jordi Espinoza (FIFA).

6:00 p. m. | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Estadio: UNSA.

Árbitro: Kevin Ortega (FIFA).

8:30 p. m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau

Estadio: Alejandro Villanueva, Matute.

Árbitro: Michael Espinoza (FIFA).

La CONAR compartió la lista de jueces para la jornada que inicia este viernes 15 de agosto.

Domingo 18 de octubre: árbitros y partidos

11:00 a. m. | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Estadio: Alberto Gallardo.

Árbitro: Bruno Pérez (FIFA).

1:00 p. m. | FC Cajamarca vs. CD Moquegua

Estadio: Héroes de San Ramón.

Árbitro: Joel Alarcón (FIFA).

3:30 p. m. | Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes

Estadio: IPD Mansiche, Trujillo.

Árbitro: Sebastián Bedoya (Conar).

6:30 p. m. | Cienciano vs. UTC

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Árbitro: Augusto Menéndez (FIFA).

Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario afrontan una fecha clave

La jornada 12 puede tener consecuencias importantes en la clasificación del Torneo Clausura 2026. Sporting Cristal llega como líder por diferencia de goles, aunque comparte el mismo puntaje con otros tres equipos, por lo que necesita ganar en casa ante Comerciantes Unidos para defender su posición.

Alianza Lima, en tanto, buscará aprovechar su localía frente a Atlético Grau para sumar tres puntos que lo mantengan en la disputa por el campeonato. Los íntimos llegan con confianza tras su triunfo ante Cusco FC, pero tendrán que sostener su rendimiento en Matute.

Universitario de Deportes también tendrá una prueba exigente ante Alianza Atlético. El vigente tricampeón se medirá con un rival que aspira a escalar posiciones, en un enfrentamiento que podría influir en la pelea por la cima del Clausura.

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