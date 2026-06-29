Por Redacción EC

Sporting Cristal sigue reforzando su plantel con el objetivo de ser protagonista en todos los frentes durante la temporada 2026. Tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente, el cuadro rimense no baja la intensidad y continúa trabajando en la incorporación de nuevos elementos para potenciar el equipo dirigido por Roberto Mosquera.