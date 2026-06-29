Sporting Cristal sigue reforzando su plantel con el objetivo de ser protagonista en todos los frentes durante la temporada 2026. Tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente, el cuadro rimense no baja la intensidad y continúa trabajando en la incorporación de nuevos elementos para potenciar el equipo dirigido por Roberto Mosquera.

Uno de los nombres que está próximo a sumarse es el del colombiano Juan Manuel Cuesta. El extremo llega precedido de buenas actuaciones con Universidad Central de Venezuela, donde logró destacar tanto en el campeonato local como en competencias internacionales. Su arribo genera expectativa entre los hinchas celestes, quienes esperan que aporte desequilibrio y velocidad en el ataque.

Durante una conferencia de prensa, Mosquera se refirió al futbolista y destacó algunas de sus principales características. “(Juan Manuel) Cuesta es un buen jugador. Juega por izquierda siendo derecho o juega por derecha también. Es un jugador rápido, potente... y es lo que tengo que decir. Después ustedes cuando lo vean sacarán sus conclusiones, y también hay información de él en Youtube.”, declaró el entrenador.

Con la llegada del atacante colombiano cada vez más cerca, Sporting Cristal busca fortalecer su plantel para afrontar una exigente segunda parte del año. La dirigencia y el comando técnico continúan evaluando nuevas alternativas, convencidos de que contar con un grupo competitivo será clave para luchar por todos los objetivos trazados.

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