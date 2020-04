Aquella tarde del 6 de febrero del 2005, un gol de tiro libre ejecutado con su zurda hacía creer que Oswaldo Mackenzie no estaba lejos de su tan famosa frase: “Crecí viendo a César Cueto y creo que tengo cosas del maestro", dijo a su llegada para reforzar a Alianza Lima diez días antes. Una de las primeras presentaciones del volante colombiano fue en un clásico por la Copa Verano y marcó nada menos que en el clásico ante Universitario, aunque también falló un penal en el 2-0 de los íntimos.

(Video: América TV. Gol de Mackenzie en el minuto 1:33)

Fue solo una estrella fugaz ese partido en la carrera de Mackenzie en Alianza Lima. Luego no tuvo oportunidad de jugar en el cuadro que dirigía Rubén Darío Insúa. Solo se permitían tres extranjeros en campo y el técnico argentino se inclinaba por Iván Furios (central), Gustavo Barros Schelotto (volante) y Rodrigo Astudillo (delantero), lo que dejaba sin piso al colombiano. En mayo, tras perder ante Sport Áncash fue despedido Insúa. Días después se hizo lo propio con Barros Schelotto. A mitad de año la ‘víctima’ de la mala campaña fue Mackenzie, quien partió al Unión Magdalena de su país.

Pero, por qué se considera un completo fracaso el paso de Mackenzie por Alianza. Más allá de la frase en la que se comparó con César Cueto, el volante llegaba con buen cartel al cuadro íntimo. Debutó en 1990 en Junior y llegó a jugar junto a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama e Iván René Valenciano. En 1993, marcó el gol del título ante Nacional y en 1994 llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

(Video: Canal de YouTube de Carlos Valderrama)

Tras su paso por Alianza, pasó por Venezuela y Paraguay hasta retirarse en el 2008 en el Junior. Durante sus últimos años de carrera también se dedicó al showboll, e incluso tuvo oportunidad de venir al Perú a disputar un partido junto a Valderrama, pero donde César Cueto se llevó todas las palmas. También participa en encuentros de viejas glorias y una de sus últimas presentaciones fue en el duelo entre Los amigos del Nene y los Amigos de Teo.

(Video: Enlace Deportivo)

Una de sus grandes amistades en el fútbol es Carlos Valderrama. Se tratan de ‘Cara de Perro’ y ‘Mono’, como muestra del gran cariño que se tienen. El ‘Pibe’ lo entrevistó el año pasado en su programa. “Tuve la suerte de jugar con el ‘Nene’ Oswaldo Mackenzie. Jugó mucho fútbol y lo encontré empezando”, contó Valderrama sobre Oswaldo.

Justamente, el apodo de Nene se debe a eso, a sus inicios. No tiene nada que ver con Teófilo Cubillas. A él lo apodan así debido a que empezó muy joven en un equipo de su localidad y la selección de su categoría de su región. Luego llegó al Junior de Barranquilla con 14 ó 15 años y su estatura no era muy desarrollada. Fue en 1990 que debutó, con 17 años. El 20 de octubre jugó su primer partido y marcó un gol de penal.

Treinta años después, en diciembre pasado, Oswaldo Mackenzie volvió a estar en todas las pantallas de los medios deportivos colombianos. En la final de la Liga Águila se enfrentaron Junior y América de Cali, lo que trajo a la memoria de los colombianos la final en la que fue protagonista Mackenzie en 1993. El zurdo marcó el gol del título de Junior en el 3-2 que lograron en el último minuto de juego, con pase de Valderrama.

La misma situación vivió Oswaldo jugando para Atlético Nacional en 1999. Su equipo disputó la final ante el América de Cali. En la ida, en Cali caían 1-0 y apareció Mackenzie para marcar el empate, cuando su equipo jugaba con 10 hombres, a falta de tres minutos del final. Lamentablemente para ellos, en la vuelta empataron 0-0 y perdieron por penales, donde el zurdo falló su disparo, pero igual celebró ya que Atlético se impuso 4-2.

“En Barranquilla me dicen que por qué soy hincha de Atlético Nacional. Hay gente que no entiende el sentimiento que yo vivo agradecido y eso es lo bonito de quedar en la historia de un club. En Junior así sucedió porque ganamos una estrella y me tocó marcar ese gol que significó un título. Y han pasado jugadores mejores que yo, de talla mundial como Julio César Uribe, Carlos Ischia, pero nunca consiguieron nada para el equipo”, aseguró en una entrevista el año pasado.

El pasado 31 de diciembre se vivió el encuentro amistoso denominado “Los amigos del Nene vs. Los Amigos de Teófilo”, un partido homenaje a Mackenzie en el cual se reunieron varios grandes jugadores de Colombia para agradecer al zurdo por su aporte al fútbol.

En Alianza no destacó, pero en su país sin duda es una gran figura. “No sé si lo dije literalmente así [compararse a César Cueto], pero así salió publicado y bueno, claro, se complicó todo porque la valla fue muy alta. Pero pasa que a Cueto siempre lo admiré”, declaró hace poco en una entrevista al diario Líbero, y en el Perú se le recuerda por eso.

