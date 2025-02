Alianza Lima dio la sorpresa de la Copa Libertadores de 2025 este martes, al eliminar al gigante Boca Juniors en la segunda fase en dramática definición por penales 5-4 en Buenos Aires.

Ante unos 54 mil espectadores en La Bombonera, el equipo peruano concretó la hazaña gracias al portero Guillermo Vizcarra, el mejor jugador del partido, que le atajó el quinto penal a Alan Velasco, luego de que sus compañeros anotaran sus cinco tiros.

“Estoy contento por el club, por los jugadores. Defendimos casi todo el partido. Ellos descontaron con el gol al principio. Empatamos, podríamos haber definido con la de Castillo. En el segundo tiempo jugaron mejor que nosotros, estuvimos muy atrás. Contento por la entrega, la lucha y el triunfo”, indicó Gorosito.

“Hoy cobraron un offside cinco metros habilitado, cinco metros. Nos cobraron un offside en un contragolpe. Cinco metros, no centímetros. Cinco metros...”, indicó visiblemente indignado.

A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”, sentenció.