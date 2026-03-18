Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

'Pitín' Zegarra habló del presente de Carlos Bustos en Alianza Lima. (Foto: Prensa AL)
'Pitín' Zegarra habló del presente de Carlos Bustos en Alianza Lima. (Foto: Prensa AL)
Por Redacción EC

Alianza Lima vive un momento de calma después del huracán que se desató tras la eliminación de la Copa Libertadores en manos de 2 de Mayo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.