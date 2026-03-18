Alianza Lima vive un momento de calma después del huracán que se desató tras la eliminación de la Copa Libertadores en manos de 2 de Mayo.
Alianza Lima vive un momento de calma después del huracán que se desató tras la eliminación de la Copa Libertadores en manos de 2 de Mayo.
Con el liderato absoluto del Torneo Apertura en sus manos, el conjunto ‘blanquiazul’ es uno de los favoritos para llevars el trofeo de la Liga 1.
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En este contexto, Víctor ‘Pitín’ Zegarra brindó declaraciones con respecto a la actualidad del club de sus amores en la celebración de su cumpleaños número 86.
El ídolo ‘íntimo’ apuntó que Alianza Lima está avanzando paso a paso para consagrarse nuevamente campeón nacional.
“Yo pienso que sí. (Alianza Lima) se está preparando para eso, poco a poco está mejorando. Se está viendo al equipo con más confianza y comprensión, y eso nos da a entender que vamos a seguir mejorando”, mencionó.
Asimismo, no dudó en darle un mensaje al hincha ‘blanquiazul’, y los exhortó a centrarse en Alianza Lima, y no mirar a los rivales.
“Están mirando al vecino. Debemos centrarnos en los nuestro, hacer nuestro trabajo, hacerlo bien y eso nos va a dar las posibilidades de conseguir el campeonato”, acotó.