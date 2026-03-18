Alianza Lima vive un momento de calma después del huracán que se desató tras la eliminación de la Copa Libertadores en manos de 2 de Mayo.

Con el liderato absoluto del Torneo Apertura en sus manos, el conjunto ‘blanquiazul’ es uno de los favoritos para llevars el trofeo de la Liga 1.

En este contexto, Víctor ‘Pitín’ Zegarra brindó declaraciones con respecto a la actualidad del club de sus amores en la celebración de su cumpleaños número 86.

El ídolo ‘íntimo’ apuntó que Alianza Lima está avanzando paso a paso para consagrarse nuevamente campeón nacional.

“Yo pienso que sí. (Alianza Lima) se está preparando para eso, poco a poco está mejorando. Se está viendo al equipo con más confianza y comprensión, y eso nos da a entender que vamos a seguir mejorando”, mencionó.

Asimismo, no dudó en darle un mensaje al hincha ‘blanquiazul’, y los exhortó a centrarse en Alianza Lima, y no mirar a los rivales.

“Están mirando al vecino. Debemos centrarnos en los nuestro, hacer nuestro trabajo, hacerlo bien y eso nos va a dar las posibilidades de conseguir el campeonato”, acotó.