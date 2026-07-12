El técnico de Deportivo Cali destacó el liderazgo y rápida adaptación del arquero peruano tras el triunfo ante Alianza Lima.
El técnico de Deportivo Cali destacó el liderazgo y rápida adaptación del arquero peruano tras el triunfo ante Alianza Lima.
/ NELSON ALMEIDA
Por Redacción EC

Rafael Dudamel no escatimó en elogios hacia Pedro Gallese luego de la victoria de Deportivo Cali sobre Alianza Lima. El entrenador venezolano resaltó la importancia del arquero peruano dentro del equipo, calificándolo como un jugador clave tanto por su rendimiento como por su liderazgo en el vestuario.

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