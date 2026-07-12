Rafael Dudamel no escatimó en elogios hacia Pedro Gallese luego de la victoria de Deportivo Cali sobre Alianza Lima. El entrenador venezolano resaltó la importancia del arquero peruano dentro del equipo, calificándolo como un jugador clave tanto por su rendimiento como por su liderazgo en el vestuario.

“Es un lujo tenerlo y es uno de esos líderes con los que uno como entrenador disfruta”, señaló Dudamel, dejando en claro la valoración que tiene por el guardameta. Además, destacó el proceso de adaptación que ha tenido Gallese desde su llegada al club, luego de su paso por la MLS.

El técnico explicó que desde un inicio buscaron que el portero logre una rápida consolidación en el equipo, algo que —según sus palabras— se ha conseguido gracias a su jerarquía y profesionalismo. Para Dudamel, el cambio de liga siempre implica un periodo de ajuste, pero Gallese ha sabido responder a la altura.

Finalmente, también subrayó la competencia interna en el arco, mencionando a Alejandro Rodríguez como un arquero de primer nivel. En ese contexto, valoró aún más el desempeño de Gallese, a quien definió como un gran trabajador que eleva el nivel del plantel.