En una noche intensa por la Copa Libertadores, Sporting Cristal tuvo una oportunidad clara para ponerse arriba en el marcador ante Club Sportivo 2 de Mayo, pero Santiago “Santi” González no logró concretar en el primer tiempo y se quedó con las ganas de poner el 1-0 para los celestes en el Estadio Miguel Grau del Callao.

El extremo argentino, siempre activo por la banda derecha, tuvo varias chances de gol y en una de ellas recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano con el arco rival, aunque su definición no fue la ideal y mandó el balón por encima del travesaño, desatando la frustración de la hinchada rimense.

Antes y durante los primeros 45 minutos, el equipo de Paulo Autuori dominó la posesión y generó varias llegadas con peligro, pero careció de precisión en la última jugada, incapaz de traducir el control del juego en cifras a su favor en el marcador.

Las opciones desperdiciadas por “Santi” fueron un reflejo de la falta de efectividad que aqueja a Sporting Cristal en momentos clave, algo que el cuadro peruano intentará corregir en lo que resta del encuentro para buscar un resultado favorable que los acerque a la clasificación.

Con la serie aún abierta tras el empate en la ida en Paraguay, el elenco celeste necesita afinar su puntería si quiere avanzar a la siguiente fase de la Libertadores, ante un rival que sigue complicando cada acercamiento al área y que buscará sorprender de nuevo en tierras peruanas.