Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Santiago González falló dos goles increíbles para Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores
Santiago González falló dos goles increíbles para Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores
Por Redacción EC

En una noche intensa por la Copa Libertadores, Sporting Cristal tuvo una oportunidad clara para ponerse arriba en el marcador ante Club Sportivo 2 de Mayo, pero Santiago “Santi” González no logró concretar en el primer tiempo y se quedó con las ganas de poner el 1-0 para los celestes en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.