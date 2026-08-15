Kevin Quevedo continúa entrenando a la par del primer equipo de Alianza Lima, pero su situación deportiva no ha cambiado. El Comercio pudo conocer que el delantero no será tomado en cuenta por el comando técnico de Pablo Guede mientras no cumpla con los filtros establecidos por el entrenador, por lo que sigue sin sumar minutos en el Torneo Clausura.

Desde el club blanquiazul señalan que “no hay puertas cerradas” para el atacante. Si aparece una propuesta concreta desde el extranjero, la institución está dispuesta a evaluarla. Sin embargo, durante el mercado de pases que acaba de cerrarse no llegó ninguna oferta formal por el futbolista, quien mantiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2027.

La situación de Quevedo contrasta con lo ocurrido durante el inicio del Torneo Apertura, cuando contó con la confianza de Guede y llegó a ser titular en varios encuentros. Con el paso de las jornadas fue perdiendo protagonismo y su panorama se complicó todavía más con el comienzo del Clausura, ya que el técnico decidió dejarlo fuera de las convocatorias durante las primeras cuatro fechas.

Guede ha insistido en que la decisión responde exclusivamente a criterios deportivos y descartó que exista algún problema disciplinario con el delantero. Por ahora, el futbolista se mantiene entrenando al igual que el resto del plantel, pero volvió a ser descartado de la lista de convocados para el duelo contra UTC.

Por ahora, todo depende de Quevedo, quien debe alinearse a lo que exige el entrenador. El atacante tampoco ha solicitado autorización para buscar opciones en el exterior. Mientras no exista una oferta concreta o un cambio en la decisión de Guede, seguirá entrenando con el primer equipo, pero sin ser considerado para los partidos de Alianza Lima.

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