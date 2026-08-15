¿Se va de Alianza Lima? La decisión sobre Kevin Quevedo que afecta su futuro en Matute. (Foto: Alianza Lima)
¿Se va de Alianza Lima? La decisión sobre Kevin Quevedo que afecta su futuro en Matute. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Kevin Quevedo continúa entrenando a la par del primer equipo de Alianza Lima, pero su situación deportiva no ha cambiado. El Comercio pudo conocer que el delantero no será tomado en cuenta por el comando técnico de Pablo Guede mientras no cumpla con los filtros establecidos por el entrenador, por lo que sigue sin sumar minutos en el Torneo Clausura.

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