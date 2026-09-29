Este acuerdo está orientado a fortalecer la atención en salud de los deportistas del club a través de la formación práctica de estudiantes universitarios.
Este acuerdo está orientado a fortalecer la atención en salud de los deportistas del club a través de la formación práctica de estudiantes universitarios.
Por Redacción EC

El Club Alianza Lima y la Universidad Científica del Sur presentaron un convenio de cooperación para reforzar la atención médica de sus deportistas mediante experiencias prácticas para estudiantes universitarios.

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