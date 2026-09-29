El Club Alianza Lima y la Universidad Científica del Sur presentaron un convenio de cooperación para reforzar la atención médica de sus deportistas mediante experiencias prácticas para estudiantes universitarios.

El acuerdo contempla actividades de docencia-servicio, internado e investigación, además de oportunidades formativas para alumnos de Medicina Humana, Nutrición y Dietética y Estomatología–Odontología.

Alianza Lima facilitará campos clínicos semestrales, profesionales como tutores e infraestructura para las prácticas. La universidad, en tanto, ampliará la cobertura y calidad de atención a los deportistas.

Asimismo, los futbolistas menores de las divisiones formativas tendrán atención odontológica preferente, mientras que el personal y las familias recibirán capacitaciones anuales sobre distintos temas relacionados con la salud.

“La sinergia entre el deporte de alta competencia y el rigor de la academia es una herramienta invaluable”, afirmó Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, durante la ceremonia.

Gonzalo Dextre, CEO del Grupo Educad, destacó: “El convenio con el Club Alianza Lima nos permite acercar nuestras carreras de Ciencias de la Salud a un ámbito exigente como el deporte profesional”. El acuerdo tendrá una vigencia de dos años.