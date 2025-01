De no creer. El Comercio pudo conocer que el sorteo de la Liga 1 Te Apuesto quedó suspendido, el evento se iba a desarrollar el jueves 9 de enero de 2025 a las 7:00 de la noche, sin embargo, la Liga decidió no realizarlo debido al reclamo de Binacional, que pide ser incluido en el campeonato del 2025. El torneo aún no le ha dado respuesta alguna, es por eso que esperan solucionar dicho detalle para llevarlo a cabo.

Noticia en desarrollo...