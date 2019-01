Carlos Benavides: “La idea es no cortarle la carrera a Gabriel Costa” | ENTREVISTA

Desde la oficina de Carlos Benavides, dentro de las instalaciones de Sporting Cristal en La Florida, se puede ver pasar a los niños que se están inscribiendo en las academias de verano del club. A pesar del exitoso presente, desde la perspectiva del presidente cervecero siempre hay necesidad de mirar hacia el futuro. Los rimenses quieren autosostenerse, como equipo formador y vendedor de jugadores. Para ser consecuentes con eso, los hinchas rimenses deben saber lo evidente: Gabriel Costa y Emanuel Herrera ya fueron cotizados por el club para posibles ventas. Por ahora ambos siguen en el Rímac. Solo por ahora.

Gabriel Costa, mediocampista uruguayo-peruano, se encuentra a un paso de Colo Colo. (Foto: GEC)

—¿Alexis Mendoza fue contacto antes por el club?

Antes de que cerremos con Mario Salas, él [Mendoza] firma por Junior y agradece a Cristal por el interés que habíamos tenido en él. Es un técnico que conocíamos y que tiene una mezcla de haber manejado jugadores de jerarquía en selecciones y Junior, y también la experiencia en la Sub 23 de Honduras, en Independiente de Valle que es un club que juega con las canteras. Todo esto independientemente del estilo de juego que intentamos respetar.

—¿El profesor Mendoza ya está participando en el armado final del plantel?



De momento, no hay demasiado que tocar en el plantel. Si el profesor ve urgente hacer algún tipo de incorporación o recambio, nos lo comunicará y saldremos a buscar.

—¿Costa y Herrera se quedan o serán transferidos?



Somos realistas, no estamos en condiciones de decirle a la hinchada que no se irán, cuando a ambos les hemos puesto un valor para que alguien pueda pagarlo. Estamos hablando de cifras muy importantes. Hace mucho no sé de un jugador del torneo local que pueda estar cotizado como Gaby o Emanuel. Tengo que ser responsable con los dueños del club, no me puedo cerrar ante una oferta como la que vendría. Y si eso procede, tenemos que buscar el mejor reemplazo posible.

—¿Qué tan avanzado es lo de Gabriel Costa con Colo Colo de Chile?



El interés es real, estamos conversando; la idea es no cortarle la carrera a Gabriel, porque él ya claramente nos ha dicho que está satisfecho con lo que ha conversado con Colo Colo. Si aceptan las condiciones, tendríamos que avanzar porque es una muy buena operación para el club y para Gaby. La idea es que sean Marco y Gabriel los que se vayan, y ya parar con esos movimientos en el plantel.

—¿Christofer Gonzales está dentro de esta negociación? ¿Les gusta?



Es un tema que estamos manejando. Ha tenido un muy buen año, convocado a la selección. Es un jugador muy interesante.

—¿Lo de Costa podría romper con un récord en la historia de pases del fútbol peruano?



Si encierras toda la operación, yo creo que sí. Porque incluye dos cosas [pago directo y el pase de Gonzales].

—¿Es cierto que la venta del club se cayó porque no era el Club Tigres el interesado, sino un directivo del club con inversionistas?



No tengo ninguna información al respecto. Me han pedido seguir trabajando igual como lo hemos venido haciendo. Tendrías que preguntarle eso a Backus; nunca hemos aterrizado nada sobre esa posible venta.

—¿Hubo manera de evitar la partida de Marcos López a la MLS?



Él llegó con 18 años, con una cláusula que si iba jugando subía su sueldo y su misma cláusula. Su pase a la MLS le ha dejado al club 400 mil dólares. Nosotros gastamos 30 mil dólares en él, más su sueldo que la mayor cantidad de tiempo fue un sueldo de juveniles. Fue un buen negocio. ¿Pudo ser mejor? Claro que sí, pero Marcos quería irse.