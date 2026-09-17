El partido entre Montevideo City Torque y Cienciano terminó con una fuerte gresca en los minutos de descuento. Después del tercer gol del conjunto uruguayo, que significó la remontada y eliminación del equipo cusqueño de la Copa Sudamericana 2026, jugadores de ambos equipos protagonizaron un tenso enfrentamiento sobre el terreno de juego.

SE PICÓ TODO: pitazo final de Nicolás Ramírez, City Torque a Semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana y los jugadores de Cienciano se fueron al humo...



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La situación se produjo inmediatamente después del 3-0 marcado por Nahuel da Silva a los 90+1 minutos. El tanto dejó a City Torque con ventaja en el marcador global y desató los festejos del conjunto local.

Fuerte enfrentamiento tras el tercer gol

Luego de la celebración del equipo uruguayo, se produjo un cruce entre futbolistas de ambos planteles. La discusión rápidamente subió de tono y hubo empujones y enfrentamientos entre los jugadores.

El árbitro tuvo que intervenir para intentar controlar la situación, mientras integrantes de los cuerpos técnicos también ingresaron al campo para separar a los protagonistas.

La gresca se extendió durante los minutos finales del encuentro, en un cierre marcado por la tensión luego de la remontada de City Torque.

Falcón y Sandoval vieron la roja

Como consecuencia del enfrentamiento, el árbitro mostró tarjeta roja directa a Gonzalo Falcón, de Montevideo City Torque, y Ray Sandoval, de Cienciano.

De esta manera, ambos equipos terminaron el encuentro con un futbolista expulsado producto de la gresca protagonizada en los minutos de descuento.

Para Cienciano, el episodio ocurrió en medio de la frustración por una eliminación que llegó en el tramo final. El cuadro cusqueño había viajado a Montevideo con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida, pero terminó perdiendo 3-0 y quedó fuera de la competición.

City Torque remontó y eliminó a Cienciano

El conjunto uruguayo consiguió darle vuelta a la serie gracias a un doblete de Salomón Rodríguez y el gol de Nahuel da Silva en el tiempo añadido.

Con el 3-0, Montevideo City Torque terminó imponiéndose 3-2 en el marcador global y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Cienciano, por su parte, se despidió del torneo en un partido que tuvo un final caliente y que quedó marcado por la gresca entre los futbolistas de ambos equipos.