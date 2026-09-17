Por Jasson Curi Chang

El partido entre Montevideo City Torque y Cienciano terminó con una fuerte gresca en los minutos de descuento. Después del tercer gol del conjunto uruguayo, que significó la remontada y eliminación del equipo cusqueño de la Copa Sudamericana 2026, jugadores de ambos equipos protagonizaron un tenso enfrentamiento sobre el terreno de juego.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.