Fastidiado y hasta irritado se mostró el volante brasileño Casemiro cuando, tras perder 0-3 ante el Barcelona por la Copa del Rey, una periodista le volvió a preguntar sobre si su equipo, el Real Madrid, extraña la figura de Cristiano Ronaldo. Lo ocurrido en el video de Instagram que acompaña esta nota.

"Se habla de la falta de gol del Real Madrid. ¿En días como hoy se echa de menos a un jugador como Cristiano Ronaldo?", le preguntaron.

Con un gesto de fastidio inocultable, el 5 de la selección brasileña negó y aclaró que hasta hace una semana se hablaba muy bien de los atacantes del club merengue. Así que por un partido las cosas no pueden cambiar.

"Nosotros no podemos hablar de un jugador que no está más. Hace una semana nomás estábamos hablando del mejor 9 del mundo, Karim Benzema, se hablaba de Vinicius, de Bale y de Lucas Vásquez. Nosotros no podemos hablar más de Cristiano, sobre todo porque no es un jugador del Real Madrid", indicó en el clip de Instagram tomado por Real Madrid TV que colgó ESPN.

Aunque es cierto que la capacidad goleador del Real Madrid se ha visto mermada justo luego de la salida de Cristiano Ronaldo, en sí son varios los factores que influyen en sus últimos resultados.

El equipo está lejos de la punta de LaLiga, ha quedado eliminado de la Copa del Rey y en la Champions deberá bregar mucho para sumar su cuarto título consecutivo.

A la salida de CR7 se le debe sumar la baja del nivel de futbolistas como Luka Modric o el propio Karim Benzema, principalmente a inicios de temporada.