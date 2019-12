En Videna las puertas de algunas oficinas comienzan a cerrarse hasta la primera semana de enero. Serán días de descanso y también de replantear algunos caminos. Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la FPF, nos concedió esta última entrevista del 2019 donde, más allá de su cargo, hace un balance del cierre del año futbolístico en el Perú. El ‘Ciego’ no se escapó a temas como las Eliminatorias, el VAR, la final entre Alianza y Binacional y los cupos que debe tener la Primera División. Habló de todo.

— ¿Costará mucho ese arranque en las Eliminatorias?

Es durísimo pero para todos es igual. Paraguay está intentando un recambio generacional con Berizzo, tiene un juego muy vertical y no mucho con pelotazos. En cuanto al segundo partido, es mejor haber jugado tantas veces con Brasil en este año, ya nos conocemos perfectamente.

— ¿Está de acuerdo con Sebastián Abreu en que Perú puede estar entre los tres mejores de Sudamérica con Brasil y Uruguay?

Sí, estoy de acuerdo con Abreu. Somos cuatro selecciones que hemos seguido un proceso, tenemos que darle validez a eso. Por eso es que las selecciones rivales nos ven diferente, saben lo que puede pesar la continuidad.

-¿Es un inicio de Eliminatorias distinto por el tiempo de trabajo que tiene este grupo?

Nosotros nos hemos enfrentado con casi todas las selecciones sudamericanas después del mundial. Ya sabemos cómo vamos a enfrentar a cada cuadro, además tenemos una confianza extra. Igual soy consciente que nos va a costar muchísimo ese arranque.

-¿Comparte la tranquilidad de Ricardo Gareca luego de conocer a los primeros rivales?

Estoy de acuerdo con Ricardo, vamos a llegar bien al arranque de las Eliminatorias. Solo hay pequeños temas pendientes por la inactividad de algunos jugadores.

— ¿Yotún será una baja muy dura para el inicio de las Eliminatorias?

No va a ser tan simple el tema de Yotún, igual yo creo que llega a marzo. Los procesos de recuperación son diferentes en cada jugador. En el caso de Jefferson, creo que le va a costar un par de meses estar a punto con su equipo. La pretemporada lo va a ayudar y podría llegar bien. Ojalá Zambrano y Cueva encuentren un nuevo equipo cuanto antes.

— ¿Hubo demasiada polémica en la final del torneo peruano?

Se hizo mucho ruido mediático y hubo situaciones que no debieron pasar. Ahora solo queda felicitar a Binacional y punto. Pero no solo hubo ruido con la final, sino también se dio el caso que algunos equipos descendían en la mañana y después se salvaban. Eso desvirtuó el cierre del campeonato.

— ¿Estamos listos para el VAR en el torneo local?

El VAR es una tecnología que se para aplicarla debes tener gente capacitada y en todos lados ha tardado un año esa adaptación. Es lo único que te puedo decir. Me remito a lo que declaró Diego Haro. Para aplicar el VAR se requiere mucho tiempo de preparación.

— ¿El campeonato de Mosquera con Binacional revalorizará a los técnicos peruanos?

No me gusta ese tipo de chauvinismos, yo soy y he sido colega de ellos. Fui campeón en Ecuador y no pasó nada. Acá no hay que entrar en esas cosas. El título de Binacional es un mérito de Javier Arce y de Roberto Mosquera. Ambos hicieron un buen trabajo y fue meritorio todo lo que hicieron.

— ¿Pero no cree que se debe ser más riguroso con los requisitos para los entrenadores de afuera?

Ya este año al menos se cumplió el requisito de que los técnicos extranjeros tenían que acreditar un año de haber dirigido antes de llegar al Perú. Lo ideal es aumentar a dos o a tres, no creo que tengamos que llegar a lo que se pida en Europa. Aquí se pidió que tengan licencia de Conmebol o que hayan dirigido mínimo un año. Aquí hubo equipos que sacaron la vuelta con algunas leguleyadas y al final esos entrenadores extranjeros se fueron.

— ¿El torneo de Primera División debe seguir subiendo en cantidad de clubes?

Mi opinión siempre va a ser que no debemos tener ni 18 ni 20 equipos en Primera. Eso lo dije desde la época de Edwin Oviedo. Acá no hay un número máximo, pero lo más sensato es que el torneo de Primera tenga un máximo de 14 equipos. No hay infraestructura ni jugadores para eso. Lo que falta, además, es categorizar el fútbol. Que no solo haya Segunda, sino Tercera y Ligas. Pero yo no soy director de competencias. Un tiempo Edwin (Oviedo) no compartía mi opinión, pero debemos cambiar eso.

— ¿Viste cómo definieron sus ascensos Llacuabamba y Grau con un empate a cero donde ningún equipo prácticamente quiso atacar?

Eso se acaba si se fortalece la Primera y la Segunda División. Tenemos que llegar a eso algún día.

— ¿Ya tienen el reemplazo para Daniel Ahmed?

Tenemos que reunirnos con Ernesto Arakaki, director deportivo de menores de la federación. Daniel decidió no seguir y vamos a buscar un reemplazo a inicios de enero, debería ser peruano. En enero vamos a evaluar el informe que deje Daniel y darle prioridad a la Sub 23 que compite en Colombia. Ricardo Gareca viajará directamente desde Buenos Aires para supervisar el trabajo de ese equipo.

-¿Qué espera mejorar en la Federación para el 2020?

Yo quiero que esto se estabilice y mejoremos. Trato de resistir todo lo que pasó alrededor de la Federación y que eso no afecte a nuestras selecciones. Hubo problemas en el presupuesto para menores y esperamos que los proyectos vuelvan a encaminarse el otro año.