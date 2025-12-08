El equipo de grabación junto a Teófilo Cubillas en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: archivo personal)
  El equipo de grabación junto a Teófilo Cubillas en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: archivo personal)
    El equipo de grabación junto a Teófilo Cubillas en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: archivo personal)

  Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas y Oswaldo 'Cachito' Ramírez, tres figuras de la Copa América de 1975, conversando con Miguel Villegas y Mario Fernández, periodistas de El Comercio en plenas grabaciones del documental "Fuimos Héroes". (Foto: archivo personal)
    Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas y Oswaldo 'Cachito' Ramírez, tres figuras de la Copa América de 1975, conversando con Miguel Villegas y Mario Fernández, periodistas de El Comercio en plenas grabaciones del documental "Fuimos Héroes". (Foto: archivo personal)

  La mesa donde se llevó a cabo la primera charla, piedra angular de un documental que cuenta pasajes inéditos de la Copa América que quedará en la historia del fútbol peruano. (Foto: archivo personal)
    La mesa donde se llevó a cabo la primera charla, piedra angular de un documental que cuenta pasajes inéditos de la Copa América que quedará en la historia del fútbol peruano. (Foto: archivo personal)

  En plena entrevista: el periodista Marco Quilca con Héctor Chumpitaz, el capitán de aquella grandiosa selección peruana. (Foto: archivo personal)
    En plena entrevista: el periodista Marco Quilca con Héctor Chumpitaz, el capitán de aquella grandiosa selección peruana. (Foto: archivo personal)

  La familia del gran Percy Rojas abrió las puertas de su hogar para ser partícipe del emotivo documental. Un homenaje a ellos, nuestros héroes. (Foto: archivo personal)
    La familia del gran Percy Rojas abrió las puertas de su hogar para ser partícipe del emotivo documental. Un homenaje a ellos, nuestros héroes. (Foto: archivo personal)

  El gran equipo detrás de cámaras junto a los héroes de la selección peruana y el documental. (Foto: archivo personal)
    El gran equipo detrás de cámaras junto a los héroes de la selección peruana y el documental. (Foto: archivo personal)

  Una eminencia: Jorge 'Chupo' Arriola conversando con El Comercio desde su museo. El gran hincha de la selección peruana contó pasajes inéditos. (Foto: archivo personal)
    Una eminencia: Jorge 'Chupo' Arriola conversando con El Comercio desde su museo. El gran hincha de la selección peruana contó pasajes inéditos. (Foto: archivo personal)

  La postal (de izquierda a derecha): Oswaldo Ramírez, Miguel Villegas, Juan Carlos Oblitas, Mario Fernández y Héctor Chumpitaz. (Foto: archivo personal)
    La postal (de izquierda a derecha): Oswaldo Ramírez, Miguel Villegas, Juan Carlos Oblitas, Mario Fernández y Héctor Chumpitaz. (Foto: archivo personal)

Durante meses, las cámaras de El Comercio se encendieron no para registrar un partido ni una conferencia, sino para capturar algo mucho más frágil y valioso: la memoria. En el backstage de , se tejió un ambiente de confesiones, silencios, risas y lágrimas que acompañaron a los protagonistas mientras revivían el mejor capítulo de la historia del fútbol peruano.

LEE: Fuimos Héroes: Trailer, fecha de estreno y cines donde se proyectará el documental de El Comercio que rinde homenaje a los campeones de América en 1975

En el mejor refugio para ellos, su hogar, los héroes de aquella selección dejaron de lado los discursos formales. Lo que contaron -y lo que callaron antes de atreverse a decirlo- fueron historias que el país jamás escuchó: anécdotas íntimas, temores previos a los partidos, promesas silenciosas, y la presión hermosa de sentir a un país entero empujando cada balón. Hubo lágrimas al recordar a compañeros que ya no están, como a Hugo Sotil, otros se quedaron mirando al vacío como si volvieran a ver el estadio repleto, escuchando a los hinchas cantar un nombre que aún los conmueve: Perú.

El equipo de El Comercio acompañó ese proceso con una mezcla de rigurosidad periodística y sensibilidad humana. Las fotos que integrarán la galería de esta nota revelan el corazón del proyecto: un encuentro generacional entre quienes hicieron la historia y quienes hoy buscan preservarla para que no se pierda nunca. Cada jornada de rodaje fue una lección de humildad y grandeza, un recordatorio de que el fútbol también se escribe con alma.

El 11 de diciembre de 2025, “Fuimos Héroes” llegará a los cines de todo el país -Cineplanet, Cinemark y Cinépolis- para que los hinchas peruanos puedan revivir, como si fuera la primera vez, aquella epopeya continental que unió al país y alimentó la identidad de varias generaciones. El documental no solo muestra imágenes inéditas: propone un abrazo entre el pasado y el presente, entre la memoria y la emoción que nunca se fue.

