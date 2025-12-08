Durante meses, las cámaras de El Comercio se encendieron no para registrar un partido ni una conferencia, sino para capturar algo mucho más frágil y valioso: la memoria. En el backstage de “Fuimos Héroes”, el documental que rinde homenaje a los campeones de la Copa América 1975, se tejió un ambiente de confesiones, silencios, risas y lágrimas que acompañaron a los protagonistas mientras revivían el mejor capítulo de la historia del fútbol peruano.

En el mejor refugio para ellos, su hogar, los héroes de aquella selección dejaron de lado los discursos formales. Lo que contaron -y lo que callaron antes de atreverse a decirlo- fueron historias que el país jamás escuchó: anécdotas íntimas, temores previos a los partidos, promesas silenciosas, y la presión hermosa de sentir a un país entero empujando cada balón. Hubo lágrimas al recordar a compañeros que ya no están, como a Hugo Sotil, otros se quedaron mirando al vacío como si volvieran a ver el estadio repleto, escuchando a los hinchas cantar un nombre que aún los conmueve: Perú.

El equipo de El Comercio acompañó ese proceso con una mezcla de rigurosidad periodística y sensibilidad humana. Las fotos que integrarán la galería de esta nota revelan el corazón del proyecto: un encuentro generacional entre quienes hicieron la historia y quienes hoy buscan preservarla para que no se pierda nunca. Cada jornada de rodaje fue una lección de humildad y grandeza, un recordatorio de que el fútbol también se escribe con alma.

El 11 de diciembre de 2025, “Fuimos Héroes” llegará a los cines de todo el país -Cineplanet, Cinemark y Cinépolis- para que los hinchas peruanos puedan revivir, como si fuera la primera vez, aquella epopeya continental que unió al país y alimentó la identidad de varias generaciones. El documental no solo muestra imágenes inéditas: propone un abrazo entre el pasado y el presente, entre la memoria y la emoción que nunca se fue.